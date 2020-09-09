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Öztunç: “Başkan Güngör, zam şampiyonu başkan olarak anılacak”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kullan-at biletlerde tek binişi 5 liraya yükselten kararıyla ilgili, “Sayın Başkan Hayrettin Güngör, zam şampiyonu oldu” dedi.

Öztunç: “Başkan Güngör, zam şampiyonu başkan olarak anılacak”
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımdaki yeni fiyatlandırma politikasına tepki gösterdi.

Ulaşımdaki zammın, vatandaşların sırtındaki yükü ağırlaştırdığını vurgulayan Öztunç, “Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi geçtiğimiz günlerde şehir içi otobüs biletlerine zam yaptı. Daha önce sayın başkan Hayrettin Güngör’ün Kahramanmaraş’ın gelmiş geçmiş zam şampiyonu başkanı olduğunu söylemiştim. Bu düşüncem artık iyice perçinleşti. Çaktırmadan yapılan bu zam pandemi günlerinde, işsizliğin çığ gibi arttığı bu zamanda hemşerilerimizin sırtına vurulan bir başka yük olmuştur. Maalesef Kahramanmaraş’ın belediye yönetimi başarısızlığının yanı sıra aynı zamanda zam şampiyonu olarak anılacaktır” ifadelerini kullandı.


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