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Öztunç, “Başınızı öne eğdirmiyorum”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan için elinden geldiğince emek verdiğini belirterek, “Ne başınızı önünüze eğdiriyorum ne de yüzünüzü yere değdiriyoruz” diye konuştu.

Öztunç, “Başınızı öne eğdirmiyorum”
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Elbistan için elinden geldiğince emek verdiğini belirterek, “Ne başınızı önünüze eğdiriyorum ne de yüzünüzü yere değdiriyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan İlçe Teşkilatı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan’ın ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi. Programa, Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuğba Torun ve partililer katıldı.

CHP Elbistan İlçe Başkanı Av. Tayfun Barış Arslan’ın selamlama konuşması ile başlayan programda partililere hitap eden CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bayramların, muhabbet ve barış günü olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’taki emeklerinin karşılığını yerel seçimlerde aldıklarını ve bunun da milletvekili seçimlerine yansıyacağını anlatan Öztunç, “Bayramlar, muhabbet ve barış günüdür. Dostluğun ve kardeşliğin konuşulduğu günlerdir. Bayramda da çalışıyoruz. Seçim bölgemizde ve Hatay’da programlara katılıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Merak etmeyin, ne başınızı önünüze eğdiriyorum ne de yüzünüzü yere değdiriyoruz. Kimse de bize kötü laf edemez. Kem söz söyleyemez. Elimizden geldiğince ilçe başkanlarımız, il başkanımız ve örgütlerimizle emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını da yerel seçimlerde aldık. Milletvekili seçimi de olursa emin olun Kahramanmaraş’ta en az 2 milletvekili çıkarırız. Bunun için çaba harcıyoruz ve emek veriyoruz. İnşallah her şey daha daha güzel olacak” ifadelerini kullandı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuğba Torun da, programa katılan partililerin ve Elbistanlıların bayramını kutladı.




Yerel Manşetler
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Aykut 2 hafta önce

Ali Bey'in İzmir'i gezmesine gerek yok Elbistan'da Pınarbaşı WC lerini Kaskinin hizmetlerini görmesi yeterli

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Serkan 2 hafta önce

Ali bey ELBİSTAN ın hem sesi hem gücü mecliste ELBİSTAN a yakışan bir vekilimiz

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Hamit 2 hafta önce

Ali bey yolunuz düşerse İzmir büyük şehir belediye otogarda dahil olmak üzere menemen, foça bütün ilçelerini gezmenizi tasfiye ederim ben işim gereği hep egeyi dolaşıyorum buraları dolaşıp tekrar CHP ye oy isterseniz samimiyatinizden şüphe ederim. Ha birde İzmir otogarı WC lerinin halini görürseniz gerçekten şaşkın kalacaksınız

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Ahmet Demir 1 hafta önce @Hamit

Sn. Hamit Bey ben de size biraz okuyup, araştırıp, doğruları yazmanızı TAVSİYE ederim. (tasfiye değil !) !!!

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Mahmur 2 hafta önce

Hamit beye katılıyorum. Siz izmir vekili değilsiniz ama pm üyesisiniz. İzmir yönetilemiyor

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