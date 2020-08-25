Öztunç: “Av turizmi yasaklanmalı”

Nurhak’ta ve ülkenin bazı yerlerinde yaban keçileri ve geyikler, av turizmi ile hayvan popülasyonunun kontrol altında tutulması amacıyla ihaleye çıkılarak avlattırılıyor. CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bu duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün (DKMP) av turizmi uygulamalarını eleştirdi.

Ülke genelinde 798 yaban hayvanın bu şekilde avlanmasına izin verildiğini belirten Öztunç, “Avcılık izni ile yabani hayvanların yaşam alanlarına zarar verilmekte, kaçaklık faaliyetler yürütülmekte. Bu durum, yaban hayatı ve canlı çeşitliliği için bir tehdittir” diye konuştu.

“Av izni adı altında her yıl yüzlerce canlı türünün yok edilmekte, cansız bedenleri üzerinden ticaret yapılmaktadır” diyen Öztunç, “Doğada tek başımıza yaşamıyoruz. Bütün canlılar olarak, birbirimizin yaşamından sorumluyuz” diyerek av izninin yasaklanması çağrısında bulundu.

Adıyaman’da 2 dağ keçisini vuran ABD’li çifte ait fotoğrafı hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Benzeri cinayet fotoğrafları av izinlerinin ve bu alandaki denetimsizliğin sonucudur. Yabani hayvanları öldürerek ‘kahramanlık’ fotoğrafları çekiliyor” ifadelerini kulandı.