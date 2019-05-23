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Öztunç, Aşık Mahzuni Şerif’i TBMM’de andı

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Parti Meclisi Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de söz alarak yaptığı konuşmayla büyük ozan Aşık Mahzuni Şerif’i, vefatının 17.yıldönümünde andı.

Öztunç, Aşık Mahzuni Şerif’i TBMM’de andı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ünlü ozanın bugünlere ışık tuttuğunun altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Aşık Mahzuni Şerif’in asrın Pir Sultan’ı olduğunu ifade etti.

Öztunç, şunları söyledi:

"Yazdığı sözler, yaktığı türküler ve insana verdiği değerle Anadolu'da milyonların gönlünde taht kuran Afşinli hemşerimiz Aşık Mahzuni Şerif'i ölümünün 17. yılında rahmetle anıyoruz. Aşık Mahzuni Şerif halkın ozanı, Anadolu'nun ozanı, asrımızın da Pir Sultan'ıdır. Benim de hemşerimdir. Geçtiğimiz günlerde 17. ölüm yıldönümünde kendisini Hacıbektaş'taki mezarının başında andık. Aşık Mahzuni Şerif'i iyi anlamak gerekir. Aşık Mahzuni Şerif o kadar öngörü sahibiymiş ki yiğidin kuru soğana muhtaç olacağını yıllar önce görmüş. Aşık Mahzuni Şerif, zevzekleri, fırıldakları, yıllar önce görmüş ve eserlerine yazmıştır.”

Aşık Mahzuni Şerif’in bir anısını anlatan CHP’li Öztunç, "Bakın bir anısı var. Denizlerin idamından sonra Aşık Mahzuni Şerif 'Erim erim eriyesin/ Sürüm sürüm sürünesin' diye türkü yazdığı için cezaevine girmiştir. Mahkemeye çıktığında Nihat Erim'in mahkemedeki dilekçesi okunmuştur, 'halk ozanları başbakanları sevmek zorunda değildir, davacı değilim' diye. Bugün Aşık Mahzuni Şerif yaşasa yine aynı türküleri, aynı şiirleri yazardı ancak eminim ki bugünkü iktidar, bugünkü Cumhurbaşkanı böyle hoşgörülü davranmazdı” ifadelerini kullandı.

 

 

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