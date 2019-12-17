Öztunç, Aksakal Mahallesi’ndeki telefon sorununu Meclis’e taşıdı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan’ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Elbistan’ın Aksakal Mahallesi ve aynı bölgedeki 6 mahallenin iletişim sorunu yaşadığına değindi. Mahalle halkının, 6 aydır dünya ile iletişiminin kesik olduğunu dile getiren Öztunç, “Elbistan Aksakal mahallesinin telefon kabloları sık sık kimliği belirsiz kişilerce çalınmaktadır. GSM operatörleri ise baz istasyonu olmadığından Aksakal mahallesi ile birlikte 6 mahallede kullanılamıyor. Telefon kablolarının çalınması ve cep telefonlarının kullanılamaması nedeniyle mahalle halkı, altı aydır dünya ile bağı kopuk bir şekilde yaşamaktadır. Mahallelinin ilgili kurum ve GSM operatörleri nezdinde yapılan başvuruları sonuçsuz kalmıştır” dedi.

Öztunç, su sorulara yanıt aradı:

“Teknoloji çağının zirvesine çıkılan bir dönemde 6 ay boyunca insanları dünya ile iletişimsiz bırakmak sizce ne kadar doğru bir davranıştır? Bu mahalledeki telefon kablolarının yerin altından geçirilmesi yönünde bir çalışmanız olacak mıdır? Söz konusu mahallenin altı aydır yaşadığı telefon sorununu ne zaman çözeceksiniz?”