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Öztunç: “A Santrali’nin filtresiz çalışmasına izin vermeyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne baca gazı arıtma sistemi takılması için verilen sürenin 31 Aralık’ta dolduğunu belirterek, “Santralin, filtresiz çalışmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Öztunç: “A Santrali’nin filtresiz çalışmasına izin vermeyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Çelikler Holding’e devredilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin baca gazı arıtma sistemi olmadan çalıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Partisinin Elbistan İlçe Teşkilatı’nda basın toplantısı düzenleyen CHP’li Öztunç, “Filtresiz olan Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle çalışmaması gerekiyor. Son gün, 31 Aralık 2019’dur. Bu çok açık ve nettir. 3 yıl erteleme ile ilgili bir kanun Meclis’e geldi. O kanunun görüşmeleri sırasında AK Parti garanti verdi. Yılbaşından sonra bu santral merak etmeyin filtresiz çalışmayacak dendi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş söz verdi. 12.ayın 31’inden sonra Çelikler Holding’e ait filtresiz olan bu santralin çalışmaması gerekiyor. O tarihten sonra eğer çalıştırmaya devam ederlerse işte o zaman ne olacağını kendileri görürler” dedi.

İşçilere, milletvekillerine baskı yapmaları yönünde mesaj gönderildiğini ve işsiz kalacaklarının söylendiğini belirten Öztunç, “İşçileri, mesaj gönderip işsiz kalmakla tehdit ediyorlar. Kimin yaptığını bilmem. İşçileri işsiz kalırsanız biz karışmayız, milletvekillerine baskı yapın işine girişmeyin. 250 bin insanın sağlığını ilgilendiren bir durum. Kül yağıyor insanların tepesine. Bu firma daha çok para kazansın diye insanların tepesine kül yağmasına izin mi vereceğiz. İnsanlar, daha fazla kanser mi olsun? Bunu mu istiyorlar. Buna ben asla izin vermeyeceğim. Gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi’nin 50 milletvekili ile eylem yaparız. Yürüyüş de yaparız. Elbistan’ın, Afşin’in insanlarının sağlığı, birilerinin kazanacağı paradan daha önemlidir. Boşuna heveslenmesinler. Boşuna uğraşmasınlar. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı’nın da sözü var.

Kaç yıl sürerse sürsün bu filtre yapılacak. Burada insanlar kanser olmasın diye mücadele vereceğiz. İşçileri de istihdam etmeye devam edecekler. Parayı kazanırken, filtre takacakken kötü. İşçileri gönderecekler; yok öyle yağma” ifadelerini kullandı.


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