Özkarakaş’tan sulama projesi teşekkürü

Özkarakaş, projenin, mahalleye bereket getirmesini dileyerek, “Büyük Yapalak Göletimize kapalı kanal sisteminde emeği geçen başta Sayın Vekilimiz Mahir Ünal olmak üzere 20. DSİ Bölge Müdürümüz Sadullah Seven, Bölge Müdürü Yardımcıları Hikmet Böke, Osman Çicekdağ, Ejder Akbaş ve tüm bölge müdürlüğü çalışanlarına, Elbistan Ziraat Odaları Başkanımız Mehmet Ali Bulut, Büyük Yapalak Muhtarı Hayrettin Genç ve tüm emeği geçenlere köyümüz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız diyerek mahallemize hayırlı ve bol bereketli olmasını diliyoruz inşallah” ifadelerini kullandı.