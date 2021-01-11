Özer ve Şahin’den Mehmet Göçer’e Gazeteciler Günü ziyareti

Anadolu Basın Yayın Birliği Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Muhammet Özer ve Gazeteci Gökhan Şahin Elbistanın Sesi Gazetesi Kurucusu Gazeteci-Yazar Mehmet Göçer'i ziyaret ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazeteci-Yazar Mehmet Göçer, “23 Ağustos 1957 yılında Elbistan’da kurduğum ilkel matbaada Elbistan Postası Gazetesini yayınladım. 29 Mayıs 1960 darbesi dolayısıyla genelgeler ağır geldi 30 Temmuz 1960’da Elbistan Postasını kapattık. Aynı tarih itibariyle Elbistanın esi Gazetesi yayına girdi. O günden bugüne Allah’a şükür yayına devam etmektedir. Ayrıca 1959-2003 yılları arsında TRT muhabirliği yaptım. 2003 yılından itibaren gazetecilik işini evlatlarıma bıraktım. Sonra Un Sandığı adı altında kitap yazmaya başladım. Bu itibarla beni bu günde yalnız bırakmayan tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın günü kutluyorum” dedi.

Ziyarette konuşan Gökhan Şahin ise, “Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Ben bir gazeteci olarak değerli büyüklerimi sadece 10 Ocak’ta değil de her gün hatırlanmasını isterim. Bugünün önemine binaen bu işe ömrünü adayan başta Mehmet Göçer abimizi ziyaret ettik. Allah onları başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.





