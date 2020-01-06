Özer: “Sağlıkta şiddet her geçen gün tırmanıyor”

Olay, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü'nde yaşandı. Hasta yakını Veli G., beli ağrıyan eşi Ü.G.'yi tedavi için acil servis bölümüne getirdi. Ü.G.'nin tedavisine tanı konulması için doktor tarafından MR çekilmesi söylendi. Radyoloji bölümüne gelen Veli G. MR'ın çekilmesini istedi. Sağlık teknikeri Serhat İğci ise randevulu hastanın olduğunu ve daha sonra kendisiyle ilgileneceğini söyledi. Sağlık teknikeri ile tartışmaya başlayan Veli G., MR odasında Serhat İğci'ye saldırdı. İğci’nin elmacık kemiği kırıldı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, “Sağlık çalışanlarının şiddete uğramadığı bir gün bile yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sağlıkta şiddetin her geçen gün tırmandığını belirten Özer, şöyle konuştu:

“Her gün memleketin her bir yerinden sağlık çalışanlarının darp edildiği haberlerini alıyoruz, televizyonlarda hastanelerde yaşanan saldırıları dehşete düşerek izliyoruz. Devletin verdiği görevle, millete hizmet veren şifa dağıtan sağlık çalışanlarımız ambulanslarda, aile hekimliklerinde, acillerde, polikliniklerde şiddete uğruyorlar. Tehdit edilip, darp ediliyorlar. Sağlık çalışanlarına kaldırım taşı ile vurma, ısırma, gruplar halinde darp gibi şiddetin bin bir türlüsü uygulanmaktadır. Sağlıkta şiddet tırmanmakta ve çalışanların hizmet üretmesine engel olacak bir düzeye gelmektedir. Bu kabul edilemez saldırılardan biri de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin radyoloji bölümündeki MR odasında meydana gelmiştir. Sağlık çalışanı arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırgan hakkında da gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bu olayın takipçisi olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz.”

Sağlık hizmeti verilen yerlerin sıfır toleranslı alan olarak tanımlanmasını isteyen Özer, “Türkiye’de sağlıkta şiddet çözülmesi gereken temel meselelerden biridir. Bugün artık sağlık çalışanları can güvenliklerinden yoksun bir şekilde hizmet üretmektedirler. Herkes evine akşam sağ salim gidebileceğinden endişelidir. Şiddet, ağır darp, bıçaklama ve silahlı saldırı gibi ölümle sonuçlanabilecek bir seviyeye çıkmıştır. Kısacası sağlık çalışanlarının hayatı her dakika tehlike altındadır. Bunun için sağlıkta şiddete acil çözümler ve ağır yaptırımlar gereklidir. Örneğin tutuklu yargılama sadece kâğıt üstünde kalmaktadır. Uygulamada pek hayata geçmeyince, şiddet uygulayan elini kolunu sallaya sallaya gezdikçe çözüm olmamaktadır.

Bunun yanı sıra şiddetin bir tedavi biçimi olarak algısı yıkılmalı, şiddet uygulayanların acil haller dışında kamu sağlık hizmetlerinden belli bir ücret karşılığı yararlandırılması getirilerek bu durum tersine çevrilmelidir. Yani kişi sağlık çalışanına şiddet uyguladığında belli bir süre ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanamayacağını bilmelidir. Şiddetin kendisine bir fatura çıkaracağını anlamalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak önerimiz sağlık hizmeti veren birimlerin ve yerlerin hiçbir ayrım gözetilmeden sıfır toleranslı alan olarak tanımlanmasıdır. Sıfır toleranslı alanlarda işlenen suçlara en sert yaptırımlar uygulanır ve bu suçlara karşı hakimlerin bir takdir yetkisi de bulunmaz. Böyle bir alan tanımlaması ile eminiz ki sağlık kurum ve kuruluşları daha güvenli yerler haline geleceklerdir” ifadelerini kullandı.