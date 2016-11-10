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Özel Yıldız’lı öğrenciler, Okçuluk Müsabakasında derece aldı

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları, sosyal ve kültürel alanlarda da başarılarını ve birinciliklerini devam ettiriyor.

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Özel Yıldız’lı öğrenciler, Okçuluk Müsabakasında derece aldı

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları, sosyal ve kültürel alanlarda da başarılarını ve birinciliklerini devam ettiriyor.

Bu başarılarına bir yenisini daha eklediklerini söyleyen Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, Okçuluk Müsabakalarında kazandıkları başarıyı değerlendirdi.

Köker, “Özel Yıldız başarılarına bir yenisini daha ekledi. Öğrencilerimiz Münire Ceyda Bölükbaşı ile Azra Sosyal katılıkları okçuluk müsabakalarında birinci oldular. Adana, Sivas, Osmaniye ve Elbistan’da düzenlenen değişik yaş gruplarında yapılan müsabakalarda 7. sınıf öğrencimiz Azra Soysal Elbistan birincisi,  Elbistan ikincisi,  Sivas ikincisi ve Elbistan üçüncüsü, 5. sınıf öğrencimiz Münire Ceyda Bölükbaşı ise Elbistan birincisi, Elbistan ikincisi, Elbistan üçüncüsü olarak büyük başarılar kazandılar. Önümüzdeki hafta Okçuluk Federasyonu tarafından okulumuzda bir gösteri yapılacak. Ben şahsım ve okulum adına öğrencilerimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”  dedi. 

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MEHMET 1 ay önce

Millet uzaya cıktı bizim ülke hala boş işlerle uğraşıyor ok ne ya zamanında atalarımız teknolojik silahlar olmadıgı için kullanmış, şimdi ne oluyor yani okçuluk. atalarımıza sahip cıkacaksak herkes annesine babasına yaslılıgında sahip cıksın. ortalıga atmasın en iyi ata sporu bu olur..

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