Özel Yıldız’ın kariyer günlerindeki konuğu Kaymakam Pınar oldu

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, öğrencilerin mesleki hayatlarına ilişkin kararlarına yardımcı olmak amacı ile Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın ardından Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’ı konuk ettiklerini söyledi.

Köker, şöyle konuştu:

“Özel Elbistan Yıldız Koleji kariyer günlerinde bugün Afşin Kaymakamımız Sayın Ahmet Can Pınar beyi konuk ettik. Kendileri davetimizi kırmayarak bu yoğun programında bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Kariyer günlerimizde öğrencilerimizi sosyal hayatta bizzat meslek sahibi kişiler ile buluşturuyoruz. Meslek seçiminde onlara rehberlik yapılıyor. Mesleğin tüm inceliklerini ilk ağızdan duyma imkanı buluyorlar. Bugün öğrencilerimize Afşin Kaymakamımız bir kez daha kaymakamlık mesleği hakkında merak edilenleri söyleşi tarzında bilgilendirme yaptı. Kariyer günlerimizde değişik meslek guruplarını tanıtmaya devam edeceğiz.”

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ise öğrencilere kaymakamlık mesleği ve yerel yönetimler hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrencilere doğru meslek seçiminin önemine değindi.











