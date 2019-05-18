banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Özel Yıldız’ın kariyer günlerindeki konuğu Kaymakam Pınar oldu

Özel Elbistan Yıldız Kolejinde öğrencilerin doğru mesleki alanı seçebilmelerine yardımcı olunmak amacı ile düzenlenen kariyer günlerinin konuğu Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar oldu.

Özel Yıldız’ın kariyer günlerindeki konuğu Kaymakam Pınar oldu

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, öğrencilerin mesleki hayatlarına ilişkin kararlarına yardımcı olmak amacı ile Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın ardından Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar’ı konuk ettiklerini söyledi.

Köker, şöyle konuştu:

“Özel Elbistan Yıldız Koleji kariyer günlerinde bugün Afşin Kaymakamımız Sayın Ahmet Can Pınar beyi konuk ettik. Kendileri davetimizi kırmayarak bu yoğun programında bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Kariyer günlerimizde öğrencilerimizi sosyal hayatta bizzat meslek sahibi kişiler ile buluşturuyoruz. Meslek seçiminde onlara rehberlik yapılıyor. Mesleğin tüm inceliklerini ilk ağızdan duyma imkanı buluyorlar. Bugün öğrencilerimize Afşin Kaymakamımız bir kez daha kaymakamlık mesleği hakkında merak edilenleri söyleşi tarzında bilgilendirme yaptı. Kariyer günlerimizde değişik meslek guruplarını tanıtmaya devam edeceğiz.”

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ise öğrencilere kaymakamlık mesleği ve yerel yönetimler hakkında bilgilendirmede bulundu. Öğrencilere doğru meslek seçiminin önemine değindi.





banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119