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Özel Yıldız’dan şehitler için 11 hatim ve 1000 Fetih Suresi

Özel Elbistan Yıldız Koleji, özellikle son günlerde Suriye İdlib’de meydana gelen hava saldırısında şehit olan kahraman askerlerimiz ile tüm şehitlerimiz için hatim programı düzenlendi.

Özel Yıldız’dan şehitler için 11 hatim ve 1000 Fetih Suresi
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Program içeriği hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, “Kahraman askerlerimizin muzafferiyeti için de sürekli manen yanlarındayız” dedi.

Köker, şunları söyledi:

“Özel Yıldız Koleji olarak İdlib şehitlerimiz başta olmak üzere vatanımızı korumak uğruna canlarını seve seve feda eden şehitlerimiz için okul bünyesinde 11 hatim yaptık. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak ve milletimizin bağımsızlığının devamı için canla başla mücadele eden kahraman silahlı kuvvetlerimizin başarısı için 1000 Fetih Suresi okuyarak onlara manen yanlarında olduğumuzu göstermekteyiz. Okulumuzun konferans salonunda hatimleri ve fetih surelerini okuyan öğrencilerimiz ile birlikte hatim programımızı tamamladık. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz.  Cenab-ı Hak’tan ordumuza muzafferiyet vermesini ve bu cennet vatanımızı her türlü iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza eylemesini diliyoruz.”


Yerel Manşetler
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