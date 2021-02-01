Özel Yıldız’dan okula kabul sınavı

Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, “İlçemizde akademik ve sosyal kültürel alanda kazandığı başarılar ile adından sıkça söz ettiren Özel Yıldız olarak, bursluluk ve okula kabul sınavı için kayıtların başladığını söyledi.

Sınav tarihinin Covid-19 sürecine göre açıklanacağını belirten Köker, şöyle devam etti:

“Bakanlığın açıklamaları doğrultusunda 15 Şubat gibi görünüyor. Biz de okula kabul sınavını (bursluluk sınavı) Bakanlığın 2. dönem sınav şeklini belirtmesine göre online yada yüz yüze yapmaya karar vereceğiz. Bu münasebetle sınavın şeklini, tarihini daha sonra açıklayacağız. Sınav başvuruları başladı. Gerek internet ortamında (http://elbistanyildizegitimkurumlari.com/form/obasvuru.html http://elbistanyildizkolej.com/form/obasvuru.html) gerekse de oluşturduğumuz kayıt noktalarında (Asya Kitapevi, Office Store, Afşin’de kayıt ve irtibat büromuz) sınav kayıtlarını yapmaya başladık. Sınav 4-5-6-7.8.-9.-10.-11. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenecektir.

Sınav başvuru durumuna göre çalışmamıza devam edeceğiz. Sınav yeri, tarihi ve saatini daha sonra telefon, mesaj ve basın aracılığı ile bildireceğiz.”