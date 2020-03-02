Özel Yıldız’dan bursluluk sınavı teşekkürü

Bu sınavlara geniş bir katılım olmasının okulları için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, bu yoğun katılım için veli ve öğrencilere teşekkür ederek yaptığı açıklamada; “Özel Elbistan Yıldız Koleji bünyesinde bulunan ortaokullarımızın, fen ve Anadolu liselerimizin kayıt ve bursluluk sınavlarını tamamladık. Sınavlarımıza yoğun bir katılım oldu. Bu yoğunluk iki binamızda da aynı anda sınav yapmamıza neden oldu. Gösterilen bu ilgi için velilerimize ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Özel Yıldız Koleji her yıl bu sınavı büyük bir titizlikle yapmaktadır. Şeffaf bir ortamda yapılan sınav yine aynı titizlikle okunmakta bir hiçbir öğrencimiz hak kaybına uğramamaktadır” dedi.

Okullarındaki kayıt işlemlerinin başladığını bildiren Köker, “Sınav sonra öğrencilerimiz soru kitapçıklarını hemen alabilmektedirler, aynı gün için sınavlarının bitimi ile cevap anahtarları internet sitemizde yayınlanmaktadır. Optik kontrolleri ile öğrencilerin optik kağıtlarının diğer sınıflara karışması önlenmekteyiz. Titizlikle okuma ve değerlendirme işlemi yapılmaktadır. En kısa süre içinde ise sonuçlar hem liste şekli hem de karne şekli ile açılanmaktadır. Öğrenci ve velilerimiz okullarımıza gelerek sınav sonuçlarını öğreniyor, aynı zamanda değerlendirme imkanı bulmaktadırlar.

Okullarımızın kayıtları bu sınavların bitimi ile başlamıştır. Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen tüm velilerimizi ister kayıt yaptırsın isterse de yaptırmasın bilgi almak için okulumuza davet ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.









