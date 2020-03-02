Özel Yıldız’dan bursluluk sınavı teşekkürü

Okullarındaki kayıt işlemlerinin başladığını bildiren Köker, “Sınav sonra öğrencilerimiz soru kitapçıklarını hemen alabilmektedirler, aynı gün için sınavlarının bitimi ile cevap anahtarları internet sitemizde yayınlanmaktadır. Optik kontrolleri ile öğrencilerin optik kağıtlarının diğer sınıflara karışması önlenmekteyiz. Titizlikle okuma ve değerlendirme işlemi yapılmaktadır. En kısa süre içinde ise sonuçlar hem liste şekli hem de karne şekli ile açılanmaktadır. Öğrenci ve velilerimiz okullarımıza gelerek sınav sonuçlarını öğreniyor, aynı zamanda değerlendirme imkanı bulmaktadırlar.
Okullarımızın kayıtları bu sınavların bitimi ile başlamıştır. Okulumuza kayıt yaptırmak isteyen tüm velilerimizi ister kayıt yaptırsın isterse de yaptırmasın bilgi almak için okulumuza davet ediyor, saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.