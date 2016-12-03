Özel Yıldız’da söyleşi ve imza günü düzenlendi

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları’nda, çocuk kitapları yazarı İrfan Gürkan Çelebi söyleşi ve imza gününe katıldı.

Öğrencilere kitap okumanın öneminin anlatıldığı program hakkında bilgi Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, son derece verimli bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: