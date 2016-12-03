Özel Yıldız’da söyleşi ve imza günü düzenlendi

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumları’nda, çocuk kitapları yazarı İrfan Gürkan Çelebi söyleşi ve imza gününe katıldı.
Öğrencilere kitap okumanın öneminin anlatıldığı program hakkında bilgi Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, son derece verimli bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak sınavlar sonrasında okulumuzda eğitim öğretim çalışmalarının yanında sosyal ve kültürel çalışmalarımızda aynı titizlikle devam etmektedir. Bu bağlamda okulumuzda söyleşi ve imza günü tertipledik. Çocuk kitapları alanında oldukça başarılı eserler ortaya koyan Yazar İrfan Gürkan Çelebi ile görüşerek okulumuzda kitap okumanın önemi ve faydaları konulu bir söyleşi ve imza günü için okulumuza davet ettik. Hazırladığımız plan dahilinde tüm öğrencilerimizle görüşerek, neden kitap okumalı? Kitap okumanın bizlere kazandırdıkları ne? Hangi tür kitap okunmalı? Gibi birçok konuda öğrencilerimizle söyleşi yaparak bilgilendirme yaptı. Öğrencilerimiz ise yazarımızı heyecan ve dikkatle dinlediler, program sonunda yazarımız kitaplarını imzaladı, böylece öğrencilerim yazar tarafından imzalı kitap okumanın heyecanında yaşadılar.”
Elbistan'dada böyle faliyetlerin olduğuna gercekten sevindim...
Ben ISTANBUL'da yasiyorum ve ELBISTAN'nin varligindan bi haber olan insanlarimiz varrr...
Arti K.MARAŞ demeyince bilen yok...
Nedendir bilmiyorum ama ELBISTAN hep karanlikta ve arka pilanlarda kalmaya birakilmis...
Bu Bizim ELBISTAN'ikendi unsanindanda kaynakli...
Mesela bazi kendine güvenen abumiz ELBISTAN'in ücra bir köyünden cikip ISTANBUL'dan ELBISTAN'nin adini marka yapip Marka olarak dunyaya yaymis...
ISTANBUL da çoğunluk ELBISTAN ismini bu markadanbiliyor...
Yetkililerimiz birilerinin gilgesine egilde kendi Cesaretlerini önüne dussunler artik...
ELBISTAN'NİN insani korkusuz oldugunu gostersin bir yerlerde artik...