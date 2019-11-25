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Özel Yıldız’da Mevlidi Nebi Haftası coşkusu

Mevlid-i Nebi Haftası, Özel Elbistan Yıldız İlkokulu ve Ortaokulu’nda coşku ile kutlandı. Okulun konferans ve gösteri salonunda düzenlenen programa velilerin katılımı oldukça yoğun oldu.

Özel Yıldız’da Mevlidi Nebi Haftası coşkusu

Gecenin açılış konuşmasını yapan okul müdürü Nurullah Çelebi Köker, şunları söyledi:

“Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) kutlu doğum yıldönümünü kutlamak için toplandık. Hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu gece için öğretmenlerim ve öğrencilerim dolu dolu bir program hazırlandılar. Geçtiğimiz yıllarda öğrencilerimiz yaptıkları bir çalışma ile Peygamberimizin hayatını kitap olarak hazırladılar ve basımını yaptırdık.     İçinde bulunduğumuz bu ve benzeri geceler biz Müslümanlar için ayrı bir kazançtır. Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu dünyadaki vazifen ne? Gibi müthiş suallerini bizlere en anlaşılır şekilde öğreten Peygamberimizi (sav) çok iyi anlayıp, onunun yaşamını yaşamımıza tatbik etmeliyiz.      Programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, siz değerli velilerimize tekrar hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.”

Program açılış konuşmasından sonra hazırlanan sunumlar, şiirler, mini tiyatro, ilahi gurubunun ilahileri, hadis yarışması ve katılanlara gül dağıtılması ile sona erdi. Program sonrası veliler oldukça memnun olduklarını ifade ederek emeği geçen herkesi kutuluyoruz dediler.

 


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