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Özel Yıldız, yüz yüze eğitime hazır

Özel Elbistan Yıldız Anasınıfı, İlkokulu ve Ortaokulu, 1 Mart 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlama noktasında tüm hazırlıklarını tamamladı.

Özel Yıldız, yüz yüze eğitime hazır
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Konu ile ilgili bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker,  “TSE’den temiz okul belgesi aldık. Çalışanlarımız ile öğrencilerimizin sağlığı her şeyin üstündedir. Her koşulda kaliteli eğitim herkesin hakkıdır prensibi ile her zaman velilerinin ve öğrencilerinin yanında olduk. Okulumuzda 8.sınıf, anasınıfı ve ilkokullarda yüz yüze eğitim için MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen esaslar dahilinde tüm hazırlıklar eksiksiz yerine getirilmiştir.

    Okullarımızda yüz yüze eğitim için, covid-19 tedbirleri kapsamında tüm fiziki şartları yerine getirerek TSE onaylı temiz okul belgesi aldık, Okullarımız günlük, haftalık ve aylık olarak tüm kullanım alanları özenle dezenfekte yapılmaktadır. Hijyen noktasında gerekli tüm özeni göstermekteyiz” dedi.

 


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