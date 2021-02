Özel Yıldız, yüz yüze eğitime hazır

Konu ile ilgili bilgilendirme yapan kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “TSE’den temiz okul belgesi aldık. Çalışanlarımız ile öğrencilerimizin sağlığı her şeyin üstündedir. Her koşulda kaliteli eğitim herkesin hakkıdır prensibi ile her zaman velilerinin ve öğrencilerinin yanında olduk. Okulumuzda 8.sınıf, anasınıfı ve ilkokullarda yüz yüze eğitim için MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen esaslar dahilinde tüm hazırlıklar eksiksiz yerine getirilmiştir.

Okullarımızda yüz yüze eğitim için, covid-19 tedbirleri kapsamında tüm fiziki şartları yerine getirerek TSE onaylı temiz okul belgesi aldık, Okullarımız günlük, haftalık ve aylık olarak tüm kullanım alanları özenle dezenfekte yapılmaktadır. Hijyen noktasında gerekli tüm özeni göstermekteyiz” dedi.