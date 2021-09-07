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Özel Yıldız, telafi programı ile eğitim öğretime başladı

Özel Yıldız Eğitim Kurumları bünyesindeki ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlanan telefi programı ile başladı.

Özel Yıldız, telafi programı ile eğitim öğretime başladı
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2021-2022 eğitim-öğretim yılına telefi programı ile başladıklarını ifade eden kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Yeni eğitim öğretim yılının ülkemize hayırlar getirmesini temennisiyle çalışmalarımıza başladık. Özel Yıldız bünyesindeki ilkokul, ortaokul, Anadolu ve fen lisesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı hazırlanan telefi programı ile başladı. Öğrencilerimizin bir önceki yıl eksikliklerini tespit edip, bu eksiklikleri giderdikten sonra bu yılın konularına geçiş yapacağız.

Okullarımızın tamamında Covid-19 önlem ve tedbirlerini aldık. Pazar günü okullarımızın tamamı ilaçlandı, temizlendi. Yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirildi. Bizim için öğrencilerimizin ve personellerimizin sağlığı her şeyin üstündedir. Okul içinde maske-mesafe kurallarını hatırlatıcı anonslar yapılmaktadır.

Özel Yıldız 2020-2021 eğitim yılında 49 fen lisesi kazandırarak akademik alanda kazandığı başarılarını devam ettirmektedir. Değişen her türlü sisteme çok kısa sürede adapte olmaktadır. Pandemi sürecini çok yönetmiştir. Özel Yıldız, akademik başarı ile değerler eğitimi bütünleştiren bir eğitim kurumudur. Bizler çalışmalarımızı bu iki esas dahilinde yapmaktayız. Yeni eğitim yılının tekrar hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

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