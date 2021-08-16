Özel Yıldız telafi eğitimine başlıyor

Eğitim ve öğretimde kalitenin tek adresi olduklarını belirten Özel Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, öğrencilerin pandemiden kaynaklı ders eksiklerini tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlamayı planladıklarını ifade etti.

Köker, şöyle konuştu:

“Yapılan açıklamalara bakıldığında yüz yüze eğitimin zamanında başlayacağı öngörülmektedir, Bizde Öğrencilerimizin bir önceki yıldan kaynaklı ders bazlı eksiklerini tüm kademelerde telafi edeceğiz ayrıca okula yeniden adapte olmalarını sağlayacağız. Bunların yanı sıra bireysel farklılık, değerler eğitimi, dil eğitimi, birebir takip gibi öğrenci gelişimini etkileyen alanlara yönelerek tüm bunların takibini yapacağız. Özel Yıldız, 20 yıllık tecrübesi ve alanında uzman eğitim kadrosu ile eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerinde önem vermektedir. Erken kayıtta fiyat avantajlarımız 30 Ağustos’a kadar devam edecektir.”