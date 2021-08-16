Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Gençlik Merkezi’nde robotik kodlama eğitimi alıyorlar
Gençlik Merkezi’nde robotik kodlama eğitimi...
Elbistan’da yangın ve sel afetlerine destek için istişare toplantısı yapıldı
Elbistan’da yangın ve sel afetlerine...
Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi geleneğini yeniden canlandırdı
Unutulmaya yüz tutmuş düğün güreşi...
Nurhak’ta bir maden projesine ÇED gerekli değil kararı
Nurhak’ta bir maden projesine ÇED...
Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti”
Rusya Savunma Bakanlığı: “Uçaktaki 8...
banner191
banner162

Özel Yıldız telafi eğitimine başlıyor

Özel Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, bir yeniliğe imza atarak telafi eğitimine başladıklarını söyledi.

Özel Yıldız telafi eğitimine başlıyor
banner167

Eğitim ve öğretimde kalitenin tek adresi olduklarını belirten Özel Yıldız Koleji kurucu müdürü Nurullah Çelebi Köker, öğrencilerin pandemiden kaynaklı ders eksiklerini tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz başlamayı planladıklarını ifade etti.

Köker, şöyle konuştu:

“Yapılan açıklamalara bakıldığında yüz yüze eğitimin zamanında başlayacağı öngörülmektedir, Bizde Öğrencilerimizin bir önceki yıldan kaynaklı ders bazlı eksiklerini tüm kademelerde telafi edeceğiz ayrıca okula yeniden adapte olmalarını sağlayacağız. Bunların yanı sıra bireysel farklılık, değerler eğitimi, dil eğitimi, birebir takip gibi öğrenci gelişimini etkileyen alanlara yönelerek tüm bunların takibini yapacağız. Özel Yıldız, 20 yıllık tecrübesi ve alanında uzman eğitim kadrosu ile eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerinde önem vermektedir. Erken kayıtta fiyat avantajlarımız 30 Ağustos’a kadar devam edecektir.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Özel Yıldız Telafi Eğitimine Başlıyor