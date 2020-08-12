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Özel Yıldız, LGS Türkiye birincisi öğrencisini ödüllendirdi

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Liselere Giriş Sınavında (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan öğrencisini altın ile ödüllendirdi.

Özel Yıldız, LGS Türkiye birincisi öğrencisini ödüllendirdi
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Konu hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, Yıldız Okullarında başarı bir gelenektir diyerek, “2019-2020 eğitim-öğretim yılı LGS sonuçlarına göre öğrencim Zehra Çelebi tüm soruları doğru cevaplamış ve 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. Yine okul yerleşme sonuçlarının açıklanması ile ülkemizin güzide liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesine yerleşmiştir. Öğrencimi bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bugün öğrencimizi ödüllendirmek için bir tören hazırladık. Öğrencimize altın, plaket ve başarı belgesi takdim edeceğiz.

Özel Yıldızın bünyesindeki tüm kurumlarımız MEB mevzuatlarına göre eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Özel Yıldız başarılı bir eğitim kurumudur. Özel Yıldız disiplin ve sistemli çalışma başarıyı arttırır prensibini kullanmaktadır. Özel Yıldız değerler eğitimi ile akademik eğitimi bütünleştiren bir eğitim kurumudur. Bu mevzuatlar dahilinde kendi eğitim sistemimizi oluşturarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hali ile bu çalışmalarda Türkiye dereceleri olarak dönüt vermektedir. Özel Yıldız çalışanları, öğrencileri ve velileri ile bir ailedir. Bize emanet edilen en değerli yavrularımızı ilgi, şefkat, sevgi ile yetişmeleri için azami düzeyde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Kazanılan bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimi, öğrencimi ve ailesini tebrik ediyor, nice başarılı yıllar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.


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