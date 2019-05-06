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Özel Yıldız Kolejinden İngilizce gecesi

Özel Elbistan Yıldız Koleji’nde geniş bir katımla gerçekleştirilen İngilizce gecesinde öğrenciler bireysel yeteneklerini sergiledi.

Özel Yıldız Kolejinden İngilizce gecesi

Konu hakkında bilgilendirme yapan okul müdürü Nurullah Çelebi Köker şunları söyledi:

“Özel Yıldız Koleji akademik alana verdiği önem kadar sosyal ve kültürel alanlara da vermektedir. İlkokulumuz ve ortaokulumuz öğrencilerinin birlikte çalışarak hazırladığı İngilizce gezisini yaptık. Gecede öğrencilerimiz sunumları da dahil olmak üzere İngilizce yaptılar. Okulumuz 2019-2020 Eğitim-öğretim yılı itibari ile Avrupa Birliği Dil Platformu ile yaptığımız anlaşma dahilinde İngilizce eğitime daha da ağırlık vereceğiz. Ders saat sayılarımızı arttırarak okuma, dinleme, konuşma ve yazma aşamalarını daha kapsamlı vereceğiz. Öğrencilerimizin dil anlamında gelişimlerini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu gecede de görüldüğü gibi planlı bir çalışma ile dil yeteneği geliştirilebilir. Öğrencilerimiz İngilizce şarkılar söyledi, parodi ve müzikal gösterisi yaptılar. Gayet başarılı oldular. Emeği geçen herkese teşekkür diyor, saygılar sunuyorum.”  



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Elbistan 2 hafta önce

Bravo memleket için güzel bir gelişme

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Vatandaş 2 hafta önce

Bravo cok güzel bir şey

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