Özel Yıldız Koleji veli toplantısı düzenledi

Toplantının açılış konuşmasını yapan kurucu Nurullah Çelebi Köker, yapılan çalışmalar hakkında velileri bilgilendirdi.

Köker, konuşmasında şunları söyledi:

“Özel Yıldız ailesi olarak üçüncü yılımızda tekrar bir araya geldik. Bu sene okullarımızı tercih ederek en değerli varlıklarınızı bizlere emanet ettiğini için teşekkür ediyorum. Okulumuz kayıt yaptıran her öğrenci bizim için özeldir. Bizler bu prensipler doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Özel Yıldız 2019-2020 eğitim öğretim yılına çok iyi bir başlangıç yaptı. Kadromuzu bu sene biraz daha genişlettik. Öğrencilerimizin gelişimleri için yaptığımız plan doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu sene üstünde biraz daha önemle durduğumuz randevulu ders sistemini tüm öğrencilerimize uyguluyoruz. Öğrencilerimiz bireysel yada grup olarak bu sistemden sene başı itibari ile yararlanmaktalar. Hafta sonu takviye kurs çalışmalarımızla hafta içinde yapılan derslerin pekiştirilmesi ve konu eksikliklerinin giderilerek soru çözümlerinin artırılması öğrencilerimizin yılsonunda girecekleri sınavlarda büyük kolaylıklar sağlayacaktır.

Özel Yıldız Fen ve Anadolu Liselerimiz öğrencisi ve öğretmenleri ile yine ilçemizde birçok ilkleri gerçekleştirecektir. Geçen yıllarda kazandığımız derecelerimiz arttırarak öğrencilerimizi istedikleri üniversitelere yerleştireceğiz. Akademik eğitimin yanında milli manevi değerlerimiz ile birlikte bütünleşen nesiller yetiştirmek için siz değerli velilerimizin desteğini hep yanımızda görmek istiyoruz. Toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum”

Toplantıda branş öğretmenleri kısa bildirimde bulundular. Velilerden gelen görüş ve öneriler değerlendirildi.





