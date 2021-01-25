Özel Yıldız Koleji uzaktan eğitimle bir dönemi kapattı

‘Takdire şayan bir çalışma dönemini geride bıraktık’ diyen kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker; “Hepinizin bildiği üzere dünyamız, ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz Covid-19’dan dolayı sıkıntılı bir süreç geçirmektedir. Bizler, bütün bu olumsuz şartları nazara alarak kıymetli yavrularımızın eğitim-öğretimlerini aksatmadan sürdürmenin zorlu mücadelesini vermekteyiz. Yüz yüze eğitim-öğretimin olduğu günlerde (2020-2021 yılı birinci dönem başında) olağanüstü bir mücadele verdik. Akabinde ise MEB uzaktan eğitim-öğretim yapmamızı istediğinde hiçbir masraftan kaçınmayarak sınıflarımızı canlı yayın stüdyoları gibi dizayn ettik, ders programlarımızı oluşturduk. Öğretmenlerimiz canlı ders anlatımları için her gün okulumuza gelerek tahta başında derslerini işlemeye başladılar. Bu sayede öğrencilerimizi teknolojik imkânları kullandırtarak sınıf ortamına taşıdık. Öğretmen ve öğrenciler adeta sınıf ortamındaymış gibi sanal ortam oluşturduk. Sınıflarımıza özel kameralar aldık. İnternet altyapımızı güçlendirdik. Canlı ders, canlı etüt, canlı soru çözüm saati, online denemeler, normal denemeler (evlere gönderdiklerimiz), yaprak testler, öğretmenlerimizin hazırladıkları konu tarama testleri ve ünite değerlendirme testlerini velilerimizin okulumuzla olan diyalogları ve katkılarıyla öğrencilerimize ulaştırdık. Yüz yüze eğitim-öğretim öncesi okulumuzun temiz ve hijyen olması için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Neticesinde TSE’den Temiz Okul Belgesi aldık. Böylece çocuklarımızın sağlığının her şeyin üstünde olduğunu göstermiş olduk. Sınıf Rehber Öğretmenlerimiz; öğrenci takipleri, rehberlik çalışması gibi konularda zaman zaman uzaktan eğitim platformu üzerinden öğrencilerimiz ile görüşerek moral, motivasyon ve yönlendirme gibi çalışmalar yapmışlardır. Sınıf rehber öğretmenlerimizin koordinesinde tüm sınıf ve şubelerimizde bireysel veli görüşmeleri yaptık. Öğrencilerimizin durumlarını sınıf rehber öğretmeni, branş öğretmenleriyle ayrı ayrı değerlendirme imkânı sağladık. Şimdi ise tatil ve sonrasında ikinci dönem başlayacak. İnşallah okulların 15 Şubat’ta açılacağı inancındayız. Salgının ülke genelinde azalması, aşılama çalışmalarının başlaması, alınan tedbirlerin esnetilmesi açılma tarihinin belirginleşeceğini gösteriyor, temennimiz budur. Tatilde uzaktan eğitim derslerini kaldırdık. Ama sınıf rehber öğretmenlerimiz en az haftada iki defa öğrencilerle takip ve motive için uzaktan eğitim platformu üzerinden canlı görüşecekler. 15 Şubat’ta okulların açılmasını ümit ediyor, hasret ve özlemle öğrencilerimizi bekliyoruz. Başta öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiasına hayırlı tatiller diliyoruz” şeklinde konuştu.