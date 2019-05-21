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Özel Yıldız Koleji öğrencileri projelerini sergiledi

Özel Yıldız Koleji öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları robotik kodlama, teknoloji tasarım ve görsel sanatlar ürünlerini sergilediler.

Özel Yıldız Koleji öğrencileri projelerini sergiledi

Özel Yıldız Koleji Ortaokul binasında düzenlenen serginini açılışına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, daire amirleri, okul aile birliği üyeleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Serginin açılışında konuşan  Özel Yıldız Koleji Kurucu Müdürü Nurullah Çelebi Köker, şunları söyledi:

 “Robotik kodlama bizler için önem arz ediyor. Bizler daha önce bunu bilgisayar dersleri içerisinde verirken bu sene belirginleştirerek robotik kodlama adı altında verdik. Çocuklarımız güzel bir çalışma yaptılar. Bu çalışma sonucunda bir sergi açtık. Elbette bunlar çocukların dünyasından gelen bir şey. Çeşitli yönlendirmeler oldu. Sergimizde çok güzel çalışmalar var.  Üst katta da görsel sanatlarla ilgili sergimiz var. Sergimiz 3-4 gün devam edecek. Sayın Kaymakamımız Özkan Demir’e, İlçe Emniyet Müdürümüz sayın Hakan Aşık’a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Kürşat Bayazıt’a sergimizin açılışına katıldıkları için teşekkür ediyorum.”

Sergide stantları gezerek öğrencilrin hazırladıkları projeleri inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

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