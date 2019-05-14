Özel Yıldız Koleji, MSÜ giriş sınavı Elbistan 1.’si

Milli Savunma Üniversite giriş sınavlarında Elbistan birincisi olduklarını ifade eden kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, yaptığı bilgilendirme toplantısında; “Özel Elbistan Yıldız Koleji akademik alanda bir başarı daha kazandı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavlarında bir öğrencimiz Elbistan birincisi, Kahramanmaraş ikincisi olurken, diğer bir öğrencimiz Elbistan ikincisi, Kahramanmaraş beşincisi olarak büyük bir başarıya daha imza atmıştır. Liselerimizin ikinci yılında kazandığımız bu büyük başarı bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir.

Geçen ilk yılımız olmasına rağmen ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda yine Elbistan birincisi olmuştuk. Kazandığımız bu başarılar disiplinli ve planlı bir çalışmanın ürünüdür. Bizler bu azim ve gayret içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İnşallah yılsonunda yapılacak olan liselere giriş sınavları ile yüksek öğretim kurumları giriş sınavlarında da yine başarılar kazanacağız. Bu başarıda emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimi kutluyor, başarılarının devamlarını diliyorum” dedi