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Özel Yıldız Koleji Fen Lisesi ile Ayyıldız Ortaokulu’ndan bursluluk sınavı

Özel Elbistan Yıldız Koleji Fen ve Anadolu Liseleri ile Ayyıldız Ortaokulu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılın için bursluluk ve okula kabul sınavı yapacak.

Özel Yıldız Koleji Fen Lisesi ile Ayyıldız Ortaokulu’ndan bursluluk sınavı
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Fen ve Anadolu Liseleri için 20 Mart 2021 Cumartesi, Ayyıldız Ortaokulu içinse 27 Mart 2021 Cumartesi günü yapacakları sınava başvuruların başladığını belirten kurucu Nurullah Çelebi Köker, “Sınavlarımız, Covid-19 kapsamında tüm önlemler alınarak yüz yüze yapılacaktır” dedi.

Köker, şunları söyledi:

“Özel Elbistan Yıldız Koleji bünyesinde bulunan Ayyıldız Ortaokulumuz ile Anadolu-Fen Liselerimizin 2021-2022 eğitim-öğretim yılına kayıtlarımıza esas teşkil edecek bursluluk ve kayıt sınavlarımız için Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm çalışmalarımızı tamamlayarak sınav başvurularımızı başlattık. Sınav kurum binamızda yüz yüze yapılacaktır. Fen ve Anadolu Liselerimiz için 20 Mart 2021 Cumartesi günü 8. sınıflar saat 10.00’da, 9.-10. ve 11. sınıflar saat 14.00’te yapılacaktır. Ayyıldız Ortaokulumuz için öğrenciler 27 Mart 2021 Cumartesi günü 4. sınıflar saat 10.00’da 5.-6. ve 7. sınıflar saat 14.00’te sınava girecekler.

Sınavlarımız her sınıf seviyesi için tek oturumda yapılacağı için öğrenciler sınav saatinden en az 30 dakika önce kalem ve silgilerini yanlarına alarak okul binamızda olacaklar. Beş farklı yerde sınav başvuru noktası oluşturduk. Öğrenci ve veliler Ayyıldız Ortaokulu – Fen ve Anadolu Lise binamız,  Özel Yıldız Ortaokulu, Asya Kitabevi, Office Store ile Afşin’de Ulu Camii yanında bulunan kayıt merkezlerimiz de yüz yüze ve internet adresimizden ise online kayıt yaptırabilirler.

Sınav sonuçlarımız sınav bitimini müteakip Perşembe günleri açıklanacaktır. Yapacağımız bu sınav ile öğrenciler akademik alandaki başarılarını görme imkanı bulacaklar, sınav sonuç belgelerinde durumlarını görecekler. Hatta bizzat velileri ile sonuçlarını almaya geldiklerinde rehber öğretmenlerimiz ayrıntılı durum değerlendirmesi de yapacaklardır.  Bursluluk sınavımız önümüzdeki yılın kayıtlarına esas teşkil edecektir. Sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum.”

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Özel Yıldız Koleji Fen Lisesi Ile Ayyıldız Ortaokulundan Bursluluk Sınavı