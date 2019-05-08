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Özel Yıl­dız Koleji , Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­sinde

Özel Elbistan Yıldız Koleji yaklaşık 50 kişilik bir grup ile düzenlediği Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Ürgüp, Göreme gezilerini tamamladı.

Özel Yıl­dız Koleji , Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Kül­li­ye­sinde

Konu hakkında bilgilendirme yapan okul müdürü Nurullah Çelebi Köker, geniş kapsamlı bir gezi düzenlediklerini ifade ederek; “Bu gün planladığımız bir sosyal ve kültürel etkinliğimiz daha başarı ile tamamladık. Sırası ile Ulus, Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi, Tacettin Dergahı, Gençlik Parkı, Eski TBMM ile Anıtkabir ziyaretlerimiz ile devam etmiştir. Yeni TBMM ziyaretimizde genel kurul salonunda öğrencilerimiz ayrı bir heyecan yaşadılar. Daha sonra Millet Cami’inden başlayarak Külliye gezimiz oldu. Ankara ziyaretinin ardından ülkemizin bir diğer tarih dokusu olan Nevşehir, Kapadokya, Peribacaları, Görüme, Zelve, Uçhisar’ı gezdik. Burada bulunan Hacı Bektaş Külliyesini gezerek ülkemizin tarihsel dokusunu yerinde görme imkânı bulduk. Böylece bir sosyal ve kültürel faaliyetimizi daha başarı ile tamamlamış olduk.

Gezi boyunca bizlere rehberlik eden tüm kamu ve özel kurum görevlilerine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” dedi. 



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