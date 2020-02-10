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Özel Yıldız Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgi

Özel Elbistan Yıldız Ortaokulu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için kayıt ve bursluluk sınavını olumsuz hava şartlarına rağmen yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi.

Özel Yıldız Koleji bursluluk sınavına yoğun ilgi
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 Okul müdürü Nurullah Çelebi Köker, sınav sonrası yaptığı değerlendirmede; “Her yıl düzenli olarak yaptığımız kayıt ve bursluluk sınavımızı bu sene 8 Şubat 2020 Cumartesi günü yaptık. Soğuk ve yağışlı bir hava olmasına rağmen sınavımıza yoğun bir katılım oldu. Sınavımız ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul 5.-6.-7. sınıf öğrencilerine idi. Çok şükür herhangi bir olumsuzluk yaşamadan sınavı tamamladık. Cevap anahtarı aynı gün saat 18.00’den sonra www.elbistanyildizegitimkurumlari.com internet sitemizden açıkladık. Sınav sonuçlarını ise 13 Şubat 2020 Perşembe günü açıklayarak öğrencilerimize karne şeklinde vereceğiz.

Sınavın titizlikle katılan tüm öğrencilerimize uygulanması ve herhangi bir hak kaybının olmaması için ÖSYM sistemi ile sınavımızı gerçekleştirdik. Biz sınav öncesi tüm tedbirlerimizi almıştık. Sınava gelen tüm öğrencilerimizi nezih ve rahat bir ortamda ağırladık. 13 Şubat itibari ile sınav sonuçlarını birlikte değerlendirmek için velileri öğrencileri ile birlikte okulumuza gelmelerini istiyoruz. Kayıtlarımıza 13 Şubat 2020 itibari ile başlayacağız. Okulumuza kayıt olmak isteyen tüm velileri ve öğrencileri okulumuza davet ediyor, saygılar sunuyorum.”

 

 


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