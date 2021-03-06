Özel Yıldız Koleji bursluluk sınavı yapacak

Sınavın 13 Mart 2021 Cumartesi günü yapılacağını söyleyen Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız kayıt ve bursluluk sınavımızı bu sene 13 Mart 2021 Cumartesi günü yapacağız. Sınavımız ilkokul 4. sınıflar ile ortaokul 5.-6.-7. sınıf öğrencilerine yöneliktir. Sınavımız Covid-19 tedbirleri kapsamında seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze yapılacaktır. 4. sınıflar için saat 10.00 da, 5-6-7. sınıflar için 14.00’te olacaktır. Sonuçlar ise 18 Mart Perşembe günü açıklanarak öğrencilerimize karne şeklinde verilecektir. Sınavımıza bölgemizde öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilir. Sınav kayıtları okulumuzdan yapılabileceği gibi Özel Yıldız Fen Lisemizde, Asya Kitapevinde, Office Store’de ve Afşin kayıt ve irtibat büromuzda yapılmaktadır.

Ayrıca web adresimiz www.elbistanyildizegitimkurumlari.com adresinden online kayıtta yapılabilmektedir. Okulumuzda öğrenim görmek isteyen öğrenciler için bu sınav büyük fırsattır. Okulumuz başarılarını kazandığı Türkiye birincilikleri ile tescillemiştir. Kayıtlarımızda bu sınavı esas aldığımız için okulumuzda öğrenim görmeyi düşünen tüm öğrencileri sınavımıza girmeye davet ediyoruz. Özel Yıldız, ülkemizin seçkin liselerine binlerce öğrenci göndermiş ve göndermeye devam edecektir. Okulumuzda öğrenim gören öğrencilerimizi en üst seviyede yetiştirmeye devam ediyoruz.” Helikopter kazasında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailesi ve ülkemize başsağlığı diliyorum” dedi.