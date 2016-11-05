Özel Yıldız başkanını seçti

Özel Elbistan Yıldız Eğitim Kurumlarında Okul Meclis Başkanlığı seçim heyecanı Ferit Ceyhun Doğuç’un başkan seçilmesi ile sona erdi.

Bir hafta boyunca 11 aday öğrencinin propaganda çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Okul Müdürü Nurullah Çelebi Köker, yapılan seçimi değerlendirme toplantısında şunları söyledi:

“2016-2017 eğitim öğretim yılı için okul meclis başkanlığı seçimlerimizi tamamladık. Seçimlerimiz okul müdür yardımcılarımızın koordinatörlüğünde oldukça heyecanlı geçti. Kıyasıya bir yarışın olduğu propaganda döneminde aday öğrencilerimiz sınıf ve koridorlarda propagandalarını yaptılar. Yaptığımız plan çerçevesinde gerçek bir seçimi aratmayacak şekilde öğrencilerimiz seçime katıldılar. 11 öğrencimizin başkan adaylığı başvuruları okul idaremizce kabul edilip, sandık kurulu oluşturuldu. Seçim pusulası hazırlandı. Evet kaşesi yaptırıldı. Öğrencilerimiz kabin arkasında istedikleri aday için demokratik ve şeffaf bir ortamda oylarını kullandılar. Sandık kurulu oy kullanılmasının bitiminden sonra oy tasnifi ve sayım işlemine başladı. 508 oydan 145’ini alan Ferit Ceyhun Doğuç okul meclis başkanı, 108 oy alan Nihat Akkaya ise başkan yardımcılığına seçildi.

Seçime aday olan 11 öğrencimi, seçimde oy kullanan öğrencilerimi ve sandık kurulumuzu yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, öğrencimize ilçe meclis kurulu seçimlerinde de başarılar diliyorum.”



