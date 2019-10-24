Özel Yaşam Hastanesi’nden dev guatr ameliyatı

Uzun süre nefes darlığı yaşayan, sırt üstü yatarken nefes almakta ve yutkunmakta zorluk çeken 50 yaşındaki Gülhan Arı isimli hasta, Özel Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde yapılan guatr ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Dev guatrından dolayı nefes darlığı yaşayan ve yutkunmakta zorluk çeken 50 yaşındaki Gülhan Arı isimli hasta, tedavi olmak için Özel Yaşam Hastanesi’ne başvurdu. Muayenesi yapılan 50 yaşındaki hasta için ameliyat kararı verildi. Yapılan zorlu ve bir o kadar da başarılı ameliyat sonucunda hastanın boynundan ağırlığı yaklaşık 1500 gram gelen dev bir guatr dokusu çıkarıldı. Gerçekleştirilen başarı ameliyat ile hasta sağlığına kavuşurken, hastanın boynundan çıkarılan guatrın büyüklüğü ise şaşkınlık oluşturdu.

Elbistan Özel Yaşam Hastanesi Başhekimi Doktor Mustafa Murat Küçük, genellikle büyük merkezlerde yapılabilen bu tür özellikli ameliyatların Elbistan’da hastanelerinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Dev guatr ameliyatı, Özel Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç . Dr. Gökhan Söğütlü başkanlığında Genel Cerrahi Uzmanı Dr.Tamer Kan, anestezi uzmanı Dr. Ferhat Soykan tarafından gerçekleştirdi.

Hastanın nefes alamama, yutkunmakta zorluk çekmesi ve boyunda şişlik şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Özel Yaşam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç . Dr. Gökhan Söğütlü, “Dev guatrı olan ve uzaktan rahatlıkla görülecek şekilde boynunda şişliği olan 50 yaşındaki Gülhan Arı isimli hastamız, hastanemize başvurdu. Tahlillerinde guatrının normalden çok daha büyük olduğunu ve içinde çok sayıda nodül olduğunu gördük. Yaklaşık 1500 gram ağırlığındaki dev guatr, hastamızın nefes borusuna baskı yapıyordu. Bu da hastanın nefes alışını engelliyor, yutmada zorluk yaşamasına sebep oluyordu Tetkikler sonucu ameliyata almaya karar verdik fakat hastamızın vücudu aşırı hormon ürettiği için ameliyattan önce, hasta yaklaşık 2 ay süre ile antitiroid ilaç tedavisi aldı. Bu durum düzeltildikten sonra hastamızı ameliyat ettik Yaklaşık 2 saat süren başarılı bir ameliyattan sonra literatürde hatırı sayılır bir büyüklükte olan yaklaşık 1500 gram ağırlığında dev bir guatr dokusu çıkardık. Bu tür dev guatr hastalarının anestezi işlemi de özelliklidir” dedi.

Ameliyattan iki gün sonra hastanın normal yaşantısına döndüğünü ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Doç . Dr. Gökhan Söğütlü, şunları söyledi:

“Ameliyat sonrası hastamızda hiçbir solunumsal problem ya da ses kısıklığı yani herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Başarılı geçen operasyonun ardından hastamızı iki gün gözetim altında tuttuktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Burada emeği geçen ameliyathane ve servis sorumlu ve çalışanlarına ve poliklinik ekibine de teşekkür etmek gerekir. Zira cerrahi, özveri ve ekip çalışması işidir.”







