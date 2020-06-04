Özel Yaşam Hastanesi’nde normalleşmeye geçiş süreci başladı

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada eskisi gibi yoğunluk olmasa da hasta sayısını azaltarak sosyal mesafe kurallarına ve maske takma kurallarına uyarak yeni normalleşme dönemi çalışmalarına geçişin başladığı belirtildi.

Hastane yönetiminin yeni normalleşme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada;

“Yeni kontrollü hayata geçiş konusunda Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın dediği gibi eski yaşam şekli olarak algılanmamalıdır. Sosyal mesafe maske ve düzenli el yıkama kurallarına kesinlikle riayet edilmelidir. Amacımız salgınla olan mücadelemizde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek ve aşama aşama normal hayata dönmek gerekir. Hastanemizde gerekli hijyen koşulları ve tedbirler alınarak gün en az 2 defa dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır” denildi.