Özel Yaşam Hastanesi dezenfekte edildi

Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nde koronavirüs salgınına karşı poliklinikler, hasta bekleme salonları, servisler, koridorlar, merdivenler ve hastaların temas ettiği noktalar dezenfekte edildi.

Hem hastaneye gelen hastaların hem de personellerin sağlığını korumak için dezenfekte işlemi yaptıklarını belirten Özel Elbistan Yaşam Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Murat Küçük, "Tüm dünyada salgın oluşturan koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında hastanemizde büyük bir titizlikle dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştır ve buna ilaveten tedbirler alınmıştır, dileğimiz bu salgını zararsız bir şekilde atlatmaktır" dedi.