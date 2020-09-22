Özel Yaşam Hastanesi, Covid-19 antikor testi yapmaya başladı

Özel Yaşam Hastanesi yetkilileri, Covid-19 testi ile ilgili olarak yaptıkları açıklamada, testlerin güvenilirlik açısından yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğunu belirttiler.

Özel Yaşam Hastanesinde oluşturulan yeni birimde yapılmaya başlanan Covid-19 antikor testi sayesinde bu hastalığın geçirilip geçirilmediği, bağışıklık sisteminin gelişip gelişmediği, bu virüsle mücadelenin hangi durumda olduğunu açıkça gösterilecek.

Özel Yaşam Hastanesi yetkilileri, Covid-19 pandemisi sonucunda yaşanan karantina günlerinden normalleşme sürecine döndüğümüz şu günlerde hastalığı geçiren ve geçirmeyen birçok kişi bağışıklık kazanıp kazanmadığını merak ettiklerine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Bununla birlikte pek çok işyeri de çalışanlarının bağışıklık oranlarını tespit ederek normal hayata dönüş adımlarını buna göre belirliyor. Tüm bunlar antikor testlerinin önemini ortaya koymaktadır. Antikor testi daha önce Covid-19 geçirip geçirmediğimizi kontrol etmek için yapılan bir kan testidir. Yani Covid-19 antikor testi ile bu hastalığı belirli tada belirsiz geçiren kişiler bağışıklık durumlarını öğrenebilirler. Antikor testleri ile kişilerde oluşan antikorları, daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini, virüsle mücadelenin hangi döneminde olduğunu ve bağışıklık gelişip gelişmediğini duyarlılığı yüzde 100 olan bu kan testi ile öğrenmek isteyen sayın halkımızı Özel Yaşam Hastanesine bekliyoruz.

Çalıştığımız Abbot antikor testlerinin özgüllüğü ise yüzde 99 olup buda yapılan testin ‘doğru negatiflik’ oranını gösterir. Geliştirilen bu yeni testlerin güvenilirlik açısından yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahip olduğu açıktır” denildi.







