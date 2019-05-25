Özel öğrenciler fidan dikti

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği'nin girişimleri ve Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Özel Eğitim Sınıfları Bahar Şenliklerinin 5.'si, fidan dikme etkinliği ile başladı. Bahar Şenliği’nin ilk ayağında özel öğrenciler, TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği’nin katkıları ile kendi gelecekleri ve daha yeşil bir Elbistan için Şehit Savcı Selim Kiraz Hatıra Ormanı’nda fidanları toprakla buluşturdu.
Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin organize ettiği Özel Eğitim Sınıfları Bahar Şenliği’nde böyle bir özel etkinliğe imza atmanın çok sevindirici olduğunu belirten TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, “Özel öğrencilerimizin bu duyarlılığı ile toprakla buluşan fidanlar, gelecekte daha yeşil bir Elbistan için atılmış adım olacak” dedi.
Doğuç, “Bazen sınıftan en iyi şekilde yararlanmanın yolu, sınıftan çıkmak ve öğrenmeyi açık havaya taşımaktır. Açık havada öğrenme öğrencilerin daha mutlu, daha sağlıklı ve daha başarılı olmalarını sağlayabilir. Özellikle de özel gereksinimli öğrencilerin. Açık havanın stresi ve kaygıyı azaltmasından, sosyal becerileri geliştirmesinden ötürü çok büyük fayda gören özel gereksinimli çocuklarımızla bu bilinçten hareketle fidan dikim etkinliğinde bir araya geldik. Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Hatıra Ormanı alanında TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği önderliğinde Elbistan Rehberlik Araştırma Merkezi personeli, ilçe genelinde bulunan özel eğitim sınıfı öğrencileri ve öğretmenlerinin katıldığı organizasyonda 100 fidan toprakla buluştu. Farklılıkların ortadan kalktığı, sadece sevgi dilinin konuştuğu önce yüreklere sonra toprağa dikilen fidanlarla bir orman oluşturmaya çalıştığımız bu etkinliğe destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.