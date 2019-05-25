Özel öğrenciler fidan dikti

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği'nin girişimleri ve Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Özel Eğitim Sınıfları Bahar Şenliklerinin 5.'si, fidan dikme etkinliği ile başladı. Bahar Şenliği’nin ilk ayağında özel öğrenciler, TEMA Vakfı Elbistan Temsilciliği’nin katkıları ile kendi gelecekleri ve daha yeşil bir Elbistan için Şehit Savcı Selim Kiraz Hatıra Ormanı’nda fidanları toprakla buluşturdu.

Elbistan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin organize ettiği Özel Eğitim Sınıfları Bahar Şenliği’nde böyle bir özel etkinliğe imza atmanın çok sevindirici olduğunu belirten TEMA Vakfı Elbistan Temsilcisi Fatma Doğuç, “Özel öğrencilerimizin bu duyarlılığı ile toprakla buluşan fidanlar, gelecekte daha yeşil bir Elbistan için atılmış adım olacak” dedi.