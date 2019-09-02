Özel makine ile kazılan eski asfalt, geri dönüşüme kazandırılıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, ilçe merkezinde altyapısı bitmiş bütün ana arterleri sıfırdan asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Dökülen asfaltın kısa sürede yeniden kazılmasının önüne geçeceklerini kaydeden Başkan Gürbüz, caddelerde de sıfır park işlemi başlatacaklarının bilgisini verdi.

Elbistan Belediyesi’nin, altyapısı biten caddelerdeki asfalt çalışması devam ediyor. Daha önceden dökülen asfaltların kaldırımlarla aynı seviyeye ulaşması ve zeminin daha sağlam hale getirilmesi için kolları sıvayan Elbistan Belediyesi, mevcut bozuk asfaltı kazıyıp geri dönüşümde kullanabilmek için özel bir makine kiralamayı seçti. Pınarbaşı Caddesi’ndeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, maliyetten tasarruf edilmesi amacıyla bu zamana kadar mevcut asfaltın üzerine kaplama yapılmasını yol ömrü bakımından sağlıklı bulmadıklarını belirtti.

Bu amaçla tüm imkanları seferber ettiklerini kaydeden Başkan Gürbüz, “Asfalt çalışmalarını başlattık. Öncelikle mevcut asfaltı kazıyoruz. Arkasından sağlam zemini bulduktan sonra kaldırımlara zarar vermeden aslında işin mühendisliği de bunu gerektirir. Olması gereken çalışma budur. Bu biraz pahalı ve maalesef bu araçlar bölgemizde olmadığı için bölgeden kiralanabilen araçlar. Maliyetten de biraz tasarruf yapabilmek adına bugüne kadar asfalt sökülmeden üzerine kaplama şeklinde yapılmış. Bu da sağlıklı bir çalışma değil. Biz olması gereken çalışmayı yapalım diye tüm imkanları seferber ettik” dedi.

Dökülen asfaltın bozulması ve tahrip edilmesine karşı önlem alacaklarının da bilgisini veren Başkan Gürbüz, “Elbistan’da doğalgazın, havai hatların yere alınması ile ilgili yapılan çalışmaların tamamlandığı caddelerimizde ve sokaklarımızda altyapı soru yaşamak istemiyoruz. Dökmüş olduğumuz asfalt tekrardan kısa sürede kazılsın istemiyoruz. Biz asfalt çalışmasını bitirdikten sonra belli bir zaman aralığında altyapıdaki kazı çalışmalarına çok ciddi yaptırımlar ve cezalar koyacağız. Özel kullanıcılar da kamu kurumları da artık yeni yapılan asfaltı bozamayacak, tahrip edemeyecekler. Çünkü bu Elbistan’ın, tüm Elbistanlının bütçesi. Onun doğru kullanılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, “Biz asfalt çalışmalarının önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın bu anlamda bizden beklentileri yüksek farkındayım. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar Elbistan içerisindeki altyapısı tamamlanmış tüm ana ulaşım arterlerini bitirmeyi hedefliyoruz. Bu konuyla ilgili biz hazırlıklarımızı yaptık. Yaklaşık 5 milyon TL civarında bir asfalt malzemesinin siparişini verdik. Hedefimiz 60 kilometre. Mevsim şartları bize izin verdiği sürece bunu da tamamlayacağız. Elbistan’a da ben bunun müjdesini vermek istiyorum. İnşallah vatandaşlarımızın daha rahat araç kullanımlarına da hizmet etsin istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Pilot cadde olarak belirlenen bölgelerde sıfır park uygulamasına başlayacaklarını ifade eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Bir şey daha yapıyoruz. Yeni yapmış olduğumuz bulvarlarda, asfalt çalışmasını tamamlamış olduğumuz yerlerde artık tamamında bisiklet yolu düzenlemesine gidiyoruz. Ben buradan araç kullanıcısı kardeşlerimi de vatandaşlarımı da uyarmak istiyorum. Lütfen bisiklet yollarında taşıtla ilerlemeyin. Daha sonra biz onlarda da gerekli, ceza işlemi yapacağız. Pilot olarak başlayacağımız birkaç caddemizde de artık yollarımızda da sıfır park işlemini başlatacağız. Artık araçların yollarda kalmasını istemiyoruz. Yollarımızı sürekli işgal etmesini istemiyoruz. Onlarla ilgili şehrimizin farklı yerlerinde otopark çalışmalarını başlattık. Kısa bir zaman içerisinde inşallah onlarında duyurusunu yapacağız” diye konuştu.















