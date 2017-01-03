Özel halk otobüsü ücretleri güncellendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin aldığı karar doğrultusunda Elbistan’daki özel halk otobüslerine ait toplu taşıma araçlarının biniş ücreti tarifeleri güncellendi. Güncellenen fiyatlara göre öğrencilerden 1 TL, sivillerden ise 1 lira 25 kuruş ücret alınacak.

Elbistan’da halk otobüsü ücretleri yeniden belirlendi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 25 Kasım 2016’da aldığı karar doğrultusunda 1 Ocak 2017 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar ile engelliler de özel halk otobüslerinde ücretsiz taşınacak. Elbistan’daki özel halk otobüslerindeki fiyat tarifesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, vatandaşlara indirimli Kahramankart kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.

İndirimli Kahramankart’ı olmayanların tam bilet bedeli ödemek zorunda kalacağının kaydedildiği açıklamada, “Elbistan ilçemizde özel halk otobüslerinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren öğrenci taşıma ücreti 1 TL, sivil tam bilet ise 1 lira 25 kuruş olmuştur. İndirimli Kahramankart’ı olmayan öğrenci, öğretmen, 65 yaş üstü, engelli, işçi ve memur gibi tüm vatandaşlarımız yolculuklarında tam bilet bedeli ödemek zorunda kalacaktır” denildi.

1 Nisan 2017 tarihi itibariyle Elbistan’da toplu taşıma araçlarında nakit para sisteminin kalkacağının da hatırlatıldığı açıklamada, “Nakit para sistemi yerine elektronik ücret toplama sistemine başlanılmıştır. Kahramankart ve kullan at biletler kullanılmaya başlanmıştır. Kullan at biletler bir gidiş 2 TL ve bir dönüş 2 TL olmak üzere 4 TL’den satışa sunulacaktır. Büyükşehir Belediyesi halk otobüslerinde ise Kahramankart ile indirimli biniş 1 lira 25 kuruş, Kahramankart’ı olmayan tüm vatandaşlarımız ise şoför kart ile 2 TL olarak ödeme yapacaklardır” bilgilerine yer verildi.



