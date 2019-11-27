Özel Elbistan Yıldız Koleji öğretmenlerini unutmadı

Geleneksel öğretmenler günü programına, bu yıl Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Ayyıldız Ortaokulu, Özel Yıldız İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri ile kurumda daha önceden çalışan öğretmenler katıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir organizasyon olduğunu söyleyen kurucu müdür Nurullah Çelebi Köker, “Özel Elbistan Yıldız Koleji olarak burada bir yeniliği daha birlikte yaşamaktayız. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz tüm çalışanlarımızla birlikte geniş bir aileyiz. Bu sene ailemize yeni fertlerde katıldı. İlkokulumuz, ortaokullarımız ve liselerimizle birlikte ilçemizde eğitim-öğretimin her alanında Özel Elbistan Yıldız Koleji bulunmaktadır” dedi.

Köker, “Özel Elbistan Yıldız Koleji bünyesinde bulunan tüm okullar ile faaliyetlerine ‘eğitim ciddi bir iştir’ prensibi ile başlayıp, ‘disiplin başarıyı artırır’ kaidesi ile devam etmektedir. Bu sistemlerle 19 yıllık eğitim hayatında birçok yeniliklere ve ilklere imza atılmış; Türkiye birincilikleri kazanılmıştır. Özel Elbistan Yıldız Koleji kendisine emanet edilen en kutsal emanetleri sizlerin katkısı ile milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, başarılı, çalışkan bireyler olarak yetiştirip ailelerine teslim etmektir. Bu vesile ile tekrar öğretmenler gününüzü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerinde bulundu.



