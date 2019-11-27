Köker, “Özel Elbistan Yıldız Koleji bünyesinde bulunan tüm okullar ile faaliyetlerine ‘eğitim ciddi bir iştir’ prensibi ile başlayıp, ‘disiplin başarıyı artırır’ kaidesi ile devam etmektedir. Bu sistemlerle 19 yıllık eğitim hayatında birçok yeniliklere ve ilklere imza atılmış; Türkiye birincilikleri kazanılmıştır. Özel Elbistan Yıldız Koleji kendisine emanet edilen en kutsal emanetleri sizlerin katkısı ile milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, başarılı, çalışkan bireyler olarak yetiştirip ailelerine teslim etmektir. Bu vesile ile tekrar öğretmenler gününüzü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerinde bulundu.
Özel Elbistan Yıldız Koleji öğretmenlerini unutmadı
Özel Yıldız Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği yemek programını, eski ve yeni tüm kurum öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirdi.
27 Kasım 2019 Çarşamba 18:10
Köker, “Özel Elbistan Yıldız Koleji bünyesinde bulunan tüm okullar ile faaliyetlerine ‘eğitim ciddi bir iştir’ prensibi ile başlayıp, ‘disiplin başarıyı artırır’ kaidesi ile devam etmektedir. Bu sistemlerle 19 yıllık eğitim hayatında birçok yeniliklere ve ilklere imza atılmış; Türkiye birincilikleri kazanılmıştır. Özel Elbistan Yıldız Koleji kendisine emanet edilen en kutsal emanetleri sizlerin katkısı ile milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, başarılı, çalışkan bireyler olarak yetiştirip ailelerine teslim etmektir. Bu vesile ile tekrar öğretmenler gününüzü kutlar, saygılar sunarım” ifadelerinde bulundu.