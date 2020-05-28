Özel Elbistan Yaşam Hastanesi tahlil laboratuvarını yeniledi

Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nden yapılan açıklamada, hastaneye yeni tıbbi cihazlar alındığı ve tahlil laboratuvarında yenileme çalışması yapıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bilhassa yapılan yeniliklerle birlikte tahlil laboratuvarında yeni ve modern cihazlarla çalışmalarını üst seviyeye çıkardık. Laboratuvarda alınan tetkiklerinin zamanını yeni cihazlarımızla minimum seviyeye çektik. yapılan tahlil, ultrason, tomografi, mr cihazlarıyla teşhisleri tam belirlemeye yönelik çalışmalara devam ediyoruz.”