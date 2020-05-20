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Özel Elbistan Yaşam Hastanesi restore edildi

Özel Elbistan Yaşam Hastanesi, Kovid-19 sürecinde restore edilerek en üst seviyede hijyenik koşullara getirildi.

Özel Elbistan Yaşam Hastanesi restore edildi
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Özel Elbistan Yaşam Hastanesi’nden restorasyon çalışmalarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, kurumun tüm bölümlerinin restore edildiği belirtildi.

Restorasyon çalışmalarına ek olarak hastaneye yeni tıbbi cihazlar alındığı vurgulanan açıklamada, hastanenin sunduğu standartların da yükseltildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Hastanemiz, Kovid-19 döneminde yeniden restore edilerek en üst seviyede hijyenik koşullara getirldi. Korona sebebiyle hastanemiz günde en az 2 defa dezenfekte edilmektedir. Hastanemizin bütün bölümleri elden geçirilerek yenilenme çalışmaları yapıldı. Tüm hasta odalarımız tek kişilik olup gerekli bakımlar ve düzenlemeler yapılmıştır. Yeni alınan ekipman ve cihazlarla da bölge halkına en üst düzeyde hizmet vermeye devam ediyoruz. Sizin sağlığınız bizim için çok değerli. Yaşam'da kalın.”


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