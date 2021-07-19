Özel Elbistan Hedef Kurs Merkezi’nden yaz kursu ve erken kayıt imkanı

Özel Elbistan Hedef Kurs Merkezinde yaz kursu, tanıtım kursu ve erken kayıt indirimleri devam ediyor.

Hedefi olan öğrencilerin tercih ettiği kurs merkezi olarak öne çıkan Özel Elbistan Hedef Kurs Merkezinin kurucu müdürü Ramazan Akel, tecrübeli öğretmen kadrosu ve öğrencilerine sundukları kaliteli ve disiplinli eğitim-öğretim sistemi ile bölgenin en iyisi olmaya devam ettiklerini söyledi.

Akel, “Alanında uzman tecrübeli öğretmen kadrosu, kaliteli, farklı yayın seçenekleri ile hedefe odaklanmış öğrencilerden oluşan sınıf ortamları ile eğitim öğretimin Elbistan’da tek adresi olmaya devam ediyoruz. 9, 10, 11, 12. sınıf ve mezun öğrencilerimize 5 Temmuz’da başlattığımız ve bayramdan sonra 2 hafta daha devam edecek olan yaz kursumuz ile 2-3-4 Ağustos tarihlerinde KPSS öğrencilerine yönelik yapacağımız tanıtım kurslarımıza tüm öğrencilerimizi tecrübeli eğitim kadromuzla tanışmaya kurs merkezimize bekliyoruz.

Geleceğinizi etkileyen kurs merkezi tercihinizi yapmadan, Ceyhan Mahallesi Ceyhan Sokak’taki kurs merkezimizi, kadromuzu ve kaliteli eğitim-öğretim sistemimizi görmeniz, tanımanız sizleri hedefinize daha kolay ulaştıracaktır. Hedef’e kayıtsız kalmayın” ifadelerini kullandı.