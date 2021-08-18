Özel Elbistan Hedef KPSS Kurs Merkezi isim değişikliğine gitti



İsim değişikliği ile ilgili olarak kurum yetkililerince yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özel Elbistan Hedef KPSS Kurs Merkezi olarak tecrübeli eğitim kadromuz ile bölgemiz insanına hizmet etmekte ve gençlerimizi hayallerindeki üniversitelere göndermekteyiz. Amacımız; hem sağladığımız istihdam ile hem de üniversite kazandırdığımız gençlerimiz ile eğitimde kaliteyi arttırmak ve bölge ekonomisine katkıda bulunmaktır. Bu amacımız doğrultusunda işini hakkıyla yapmaya çalışan bir kadroya sahibiz. Yöremiz insanının kurs merkezimize gösterdiği ilgi ve teveccühten dolayı da teşekkür ederiz.

İsmimizi değiştirmek durumunda kalmamızın nedeni ise, farklı şehirlerde faaliyet göstermekte olan ve bizim haberdar olmadığımız Hedef Özel Öğretim Kursu adı altında 1992 yılında tescillendirdikleri kurs merkezlerine isim benzerliğinden dolayı açtıkları dava sonucu ismimizi Özel Elbistan Ede KPSS Kurs Merkezi olarak değiştirmek zorunda kaldık. Bizler ismimizle değil, üniversiteye gönderdiğimiz gençlerimiz ile anılmak isteyen ve merkezde insan odaklı eğitim politikaları izleyen bir kurumuz. Bu zorunlu isim değişikliği ile ilgili yorumu Elbistan ve yöremiz insanının takdirine bırakıyoruz.

İşimizi yapmaya, gençlerimiz ve ailelerini mutlu etmeye devam edeceğiz, sadece ismimiz değişti, eğitimdeki kalitemiz ve öğrencilerimize sunduğumuz imkânlar artarak devam edecek.”