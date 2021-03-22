Özel Elbistan Ayyıldız Koleji Ortaokulu’ndan bursluluk ve okula kabul sınavı

27 Mart 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınav hakkında bilgilendirme yapan kurucu-müdür Nurullah Çelebi Köker, “Covid-19 tedbirleri kapsamında seyreltilmiş sınıflarda yapılacağını belirterek; “Özel Elbistan Yıldız Koleji bünyesinde bulunan Ayyıldız Ortaokulumuz ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılına kayıtlarımıza esas teşkil edecek bursluluk ve kayıt sınavlarımız için tüm çalışmalarımızı tamamlayarak sınav başvurularımızı başlattık. Ayyıldız Ortaokulumuz için öğrenciler 27 Mart 2021 Cumartesi günü 4. sınıflar saat 10.00’da 5.6. ve 7. sınıflar saat 14.00’te sınava girecekler. Sınavlarımız her sınıf seviyesi için tek oturumda yapılacağı için öğrenciler sınav saatinden en az 30 dakika önce kalem ve silgilerini yanlarına alarak okul binamızda olacaklar.

Online ve yüz yüze olmak üzere iki farklı şekilde kayıt sistemimiz ile beş farklı yerde sınav başvuru noktası oluşturduk. Öğrenci ve veliler Ayyıldız Ortaokulu – Fen ve Anadolu Lise binamız, Özel Yıldız Ortaokulu, Asya Kitabevi, Office Store ile Afşin’de Ulu Camii yanında bulunan kayıt merkezlerimizden de kayıt yaptırabilirler. Yapacağımız bu sınav ile öğrenciler akademik alandaki başarılarını görme imkanı bulacaklar, sınav sonuç belgelerinde durumlarını görecekler. Hatta bizzat velileri ile sonuçlarını almaya geldiklerinde rehber öğretmenlerimiz ayrıntılı durum değerlendirmesi de yapacaklardır. Özel Yıldız Ortaokulumuzun sınavına katılan tüm öğrencilerimiz ikinci bir kayıt yaptırmalarına gerek kalmadan doğrudan sınavımıza katılabilirler. Bursluluk sınavımız önümüzdeki yılın kayıtlarına esas teşkil edecektir. Sınava katılacak tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.