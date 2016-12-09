Özel ekip, hırsızlık şebekesini çökertti

İlçede farklı zamanlarda gerçekleşen 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel ekip tarafından son kurbanlarının evini gözetlerken kıskıvrak yakalandı.

Şehrin farklı kesimlerinde gerçekleşmesine rağmen yöntemlerinin benzer olduğunu fark eden özel ekip, hırsızlığın aynı kişiler tarafından yapıldığını belirledi. Çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasından alınan görüntülerden yola çıkan polisin daha önce bu suçu işlemiş kişiler üzerinde de geniş bir çalışma yapması, sonuca ulaşılmasındaki en büyük etkenlerden biri oldu.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede özellikle işyerlerinden ve evlerden gerçekleşen hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının adeta röntgenini çeken polis ekipleri, vatandaşların korkulu rüyası haline gelen şebekeyi yakalamak için özel bir ekip kurdu. Özel ekip, işe olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek başladı. Görüntüleri saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlıktan önce bölgede keşif yapma ihtimalini de göz önünde bulundurarak araştırmalarını geriye dönük olarak da yoğunlaştırdı. MOBESE’den alınan görüntüler ışığında hırsızlık olaylarının en az 4-5 kişilik bir şebekenin işi olduğu netlik kazandı.

Elde edilen veriler ışığında hırsız avına çıkan Asayiş Büro ekipleri, gece geç saatlerde sokak sokak dolaşmaya başladı. Sivil bir şekilde yaya ve araçlarla sokaklarda pusu kuran polisin hummalı çalışması sonunda meyvesini verdi. Daha önceden 12 işyeri, 1 ev ve 2 de açıktan hırsızlık ve 1 de mala zarar verme olayını gerçekleştiren şebeke üyesi 2 kişinin, polisin sokak sokak, adım adım kendilerini aradığından habersiz bir şekilde kurbanlarına yenisini eklemek için harekete geçmesi, operasyonun başlamasını sağladı. Gece geç saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Valide Emine Sultan Caddesi’nde ilerleyen ve evleri gözetleyen 2 kişi, pusuya yatan polis ekiplerinin dikkatini çekti. Polis ekibi, hırsızlık şebekesi elemanlarından olabileceği düşüncesiyle 2 şahsı izlemeye aldı. Şebeke elemanlarının sayısından emin olmak için 2 şahsın izlendiği, diğer ekiplere de telsizle bildirildi. Çevrede yapılan aramada başka şüpheli şahsa rastlanmayınca gözetlenen 2 şüpheli polis tarafından durduruldu. Şahısların kimlik sorgusunda isimlerinin A.K. ve A.K. olduğu belirlendi. GBT sorgusu yapan polis, her iki kişinin de hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olduğunu belirledi. İki şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Şebekenin diğer elemanlarını da belirlemek isteyen Asayiş Büro ekipleri, gözaltına alınan A.K. ve A.K.’yi çapraz sorguya aldı. Polis ekiplerinin sorgu öncesinde de her iki şüphelinin de arkadaş çevresini mercek altına alması, diğer suç ortakları hakkında ön bilgi elde etmesini sağladı. 2 şüpheli, sorgu esnasında hırsızlık olaylarıyla ilgililerinin bulunmadığı yalanına başvursalar da gerçeği itiraf etmeleri uzun sürmedi. Polisin yaptığı çapraz sorgu sonrasında suçlarını kabul eden A.K. ve A.K., hırsızlık olaylarını gerçekleştirirken A.B., O.A., A.K. ve M.D. isimli şahısların da yanlarında olduğunu itiraf etti. İtiraf doğrultusunda harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hemen şahısların belirlenen adreslerine tek tek baskın düzenledi. Yapılan operasyon sonrasında O.A. ve M.D. isimli şüpheliler yakalanırken A.K. ve A.B.’ye ise ulaşılamadı.

Hırsızlık şebekesinin evlerden genellikle ziynet eşyası ve para çaldıkları öğrenilirken işyerlerinden de gıda maddesi, sigara, para ve içki çaldıkları belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken diğer iki şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırmanın sürdüğü ifade edildi.