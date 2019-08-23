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Özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama

Elbistan’da özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama
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Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H. K. isimli şahsın işlettiği işyerinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçu kapsamında arama yaptı. Yapılan arama sonrasında işyerinde ele geçirilen bir adet bilgisayar, hard disk, bir adet laptop ve 1050 civarında sigorta poliçesi ile trafik ceza makbuzlarına incelenmek üzere el konuldu. Devam eden poliçe tasnif çalışmalarında 19 müştekinin beyanı alınarak 6 şahsın da bilgisine başvuruldu. Şüpheli H.K., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

 

 


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Vatandaş 4 saat önce

Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Insanlarımızı dolandıran birçok kişi ve gruplar var.Çek, senet vb.ayakları ile tefecilik yapan sahte iş adamı görünümlü dolandırıcılar. Bunların da bir an önce üzerine gidilmelidir.

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