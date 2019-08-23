Özel belgede sahtecilik ve dolandırıcılık iddiası: 1 tutuklama

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H. K. isimli şahsın işlettiği işyerinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçu kapsamında arama yaptı. Yapılan arama sonrasında işyerinde ele geçirilen bir adet bilgisayar, hard disk, bir adet laptop ve 1050 civarında sigorta poliçesi ile trafik ceza makbuzlarına incelenmek üzere el konuldu. Devam eden poliçe tasnif çalışmalarında 19 müştekinin beyanı alınarak 6 şahsın da bilgisine başvuruldu. Şüpheli H.K., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.