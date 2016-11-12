Özel ağaçlandırma çalışması ile 33 ton ürün elde etti

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) başlattığı özel ağaçlandırma çalışmaları, Kahramanmaraş’ta meyvelerini vermeye başladı. 10 yıl önce özel arazisine gelir getirici ağaçlar diken vatandaş, ikinci hasadı yaptı. Proje sayesinde hem ülkenin sahip olduğu ağaç varlığı artıyor, hem de vatandaşlara yeni gelir kapısı açılıyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 10 yıl önce orman teşkilatının tavsiyesiyle

940 dekarlık alanda badem, Antep Fıstığı ve alıç ağaçlandırması yapan Mustafa Samur adlı vatandaş, arazide ikinci hasadını yaptı. Araziye 22 binden fazla ağaç diken ve aynı arazide bulunan yaklaşık 6 bin alıcı da aşılayan vatandaş, 33 ton ürün elde etti.

2015 yılında 25 ton badem hasadı yapılan araziden, bu yıl 25 ton badem, 8 ton da alıç hasadı yapıldı. OGM’nin 132 bin lira kredi desteği verdiği özel ağaçlandırma projesini, şimdi civardaki vatandaşlarda örnek almaya başladı.

Özel ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çeken Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Özel alanların ağaçlandırılması ile orman varlığı, milli gelir ve istihdam artıyor. Bu başarının ardından bölgedeki diğer vatandaşlarımız da bize, benzer çalışmalar için taleplerde bulunuyorlar. Bakanlık olarak bütün bilgi ve birikimimizle onlara yardımcı oluyoruz. Bu çalışmalar ile vatandaşlarımıza yeni gelir kapıları ve iş olanakları sunuyoruz. Bu çalışmanın başarılı bir örneğini ise Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.



