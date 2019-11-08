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Özdemir, “Şirket, filtre konusunda üzerine düşeni yapmalıydı”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, termik santrallere baca gazı filtre sistemi takılması için süre uzatımına ilişkin, “Şirketin bu konuda bir çaba sarf etmeden bu sürenin uzatılmasını ve bunu da işçilerin işten çıkarılmasını sebep göstermesini akılcı bulmuyorum” diye konuştu.

Özdemir, “Şirket, filtre konusunda üzerine düşeni yapmalıydı”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, Çelikler Holding tarafından işletilen Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne baca gazı filtre sistemi takılması için 31 Aralık 2019’a kadar verilen sürenin uzatılması konusunu değerlendirdi.

Şirketin, kendilerine ek süre verilmemesi halinde işletmeyi bırakmak zorunda kalacaklarını ve işçilerin de mağdur olacağı yönünde bir savunma mekanizması geliştirdiğini anlatan Özdemir, istihdam kadar bölge insanının temiz bir hava solumasını da önemsediklerinin altını çizdi.

Özdemir, şöyle konuştu:

“Burada iki tane konu var. Bir tanesi işçilerin durumu, diğeri de filtre sisteminin yapılıp yapılmaması. Bu şirket, 1,5 yıldır santrali işletiyor. Şirketin, 31 Aralık 2019’a kadar baca gazı filtrelerini yapması gerekiyordu. Ama şirket baca gazı filtre sisteminin bu sürede yapamayacağını, yetiştiremeyeceğini iddia ederek ek süre talebinde bulunuyor. Siz bize ek süre vermezseniz biz burayı işletemeyeceğiz ve bırakacağız. Bırakınca da işçilerimiz mağdur olacak diyorlar. Biz, işçilerimizin mağdur olmasını istemeyiz. Orada ciddi bir insan potansiyeli var. Potansiyelin de artması söz konusu. Bizim için oradaki işçilerin, ailelerinin ve Afşin ile Elbistan’ın ekonomisinin mağduriyet yaşamaması önemli. Ama oradaki vatandaşlarımızın kanser olmaması ve havasının temiz olması da önemli. Şirket, baca gazı filtre tesisi ile ilgili bir çalışmayı yapsaydı ve yetiştiremeseydi bu makul bir talep olurdu. Çünkü orada birçok insana ekmek eriyor. Şirketin burada bir çaba içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Şirketin bu konuda bir çaba sarf etmeden bu sürenin uzatılmasını ve bunu da işçilerin işten çıkarılmasını sebep göstermesini akılcı bulmuyorum.”

Süre uzatılması halinde işletmenin çok sıkı denetleneceğini ve şirketin de bu zaman zarfında mutlaka üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, “Bize, ‘Siz bunu uzatmazsanız biz bu işçileri işten çıkaracağız ve bu da ekonomiye ciddi bir zarar oluşturacak’ diyorlar. Evet, doğru böyle olacak ama siz de 9 aydır üzerinize düşeni yapmalıydınız. Bu süre zarfında vatandaşlarımız bacadan sızan gazlarla ilgili çok ciddi paylaşımlar yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, filtresiz çalıştığı dönemlerle çok ciddi cezalar uygulayacak. Cumhurbaşkanımızın da şirket yetkililerini uyardığını biliyorum bu konuda. Şuanda yapılması gereken şey, onlara bir süre verilecekse bu filtre yapım aşamalarını denetlemek ve filtresiz olan kısımların çalışmasına izin vermemek gerekir. Bu gerçekleştirildiğinde filtrenin süresinin uzatılmasına bizim bir itirazımız olmaz. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyeti sonuna kadar haklı ve takipçisiyiz. Şirketin de kendi üzerine düşeni yapması ve filtreyle ilgili çok kısa sürede harekete geçmesi lazım. Maliyetli bir iş ama yıllar sürecek bir rezerv var. Şirket, bu maliyeti kısa sürede amorti edecek bir potansiyele sahip. Biz, hakkaniyet içerisinde bunu götürüyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcımız Mahir Ünal da şirket yetkililerini bu konuda defalarca uyardı. Vatandaşımızın da mağduriyetine sebep olacak bir şeye meydan vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



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Talha 5 saat önce

Kapansın kardeşim zehir saçıyor,devlet orayı şirketten alsın yarı özel yapsın.çelikler çok istikrarsız orayı kışlaya cevirmeye calışıyorlar.Askeri düzen oluşturmaya Elazığdan gelen eleman sayısı 1000 e ulaştı kimin haberi var herseyi derinden sessizce götürüyorlar.

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Elbistanlibiri 8 saat önce

sayin milletvekilim ilginizden Allah razi olsun.filtre konusu cok cok onemli.uc bes bin insan ekmek yiyecek diye.iki yuz elli bin insan yuksek kanser riski altinda yasamasina musade etmeyin lutfen.17 bin insanda kanserden ölmus.buna daha binlerce insanmi eklensin.lutfen sayin bakanimiz mahir unalla beraber baca filtresi takilmasi icin elinizden geleni yapin.burada issiz kalacak isci kardeslerimiz
baska yerdede heryerdede is bulabilir.kimse acindan ölmez.saygilar

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Vatandas 8 saat önce

Devletin gücü yetmedi bunlarin gücü yetecekmi bunlar zaman kazanip iki sene icinde birakacak zaten termik santralinin miadi dolmuştur almanlar 25 yil ömür bicmisti kırk beş yil oldu bu sistem almanyanin ve caponyanin eski iskarta modeli gidin onlarin bacalarindan birakin dumani buhar bile cikmiyor o buharla karayolunu veev Isıtma için kullaniyorlar orada insana kiymet veriliyor bizde tam tersi birileri kazansin ne olursa olsun

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Elbistanlı 8 saat önce

İnansakmı acaba buna

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Maşuki 9 saat önce

Hükümette üzerine düşen görevi yapmalı

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Ali Avşar 8 saat önce

söz konusu tarih geldiğinde göreceğiz. ama ortada olan birşey var. santralın çalışması devam edecek. milletvekilinin konuşması boş.

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vatandas 8 saat önce

sayin milletvekilim lutfen bacaya filtre takilmasini cok onemseyin cok uzerine dusun.demec verip verip ortadan kaybolan ali öztunc un bunu şova donusturmesine musade etmeyin lutfen

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Kemal 8 saat önce

İnsanların sağlığı yenimi aklınıza düştü. Devlet çalıştırırken kimsenin filtre dediği yoktu. Keşke bu duyarlılık kurulduğundan beri gösterilseydi. Binlerce insan kanser olduktan sonra değil. Şov yapmaya gerek yok bu saatten sonra.

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