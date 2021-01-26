Özdemir, Kahramanmaraş Şube Şefi olarak atandı

Elbistan’da 20 yıldır Karayolları 58. Şube Şefi olarak görev yapan Hüseyin Özdemir’in yeni görevi belli oldu. Özdemir, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş 55. Şube Şefi olarak görevlendirildi.

Kahramanmaraş 55. Şube Şefi olarak görevine başlayan Özdemir, gazetelerimizi ziyaret etti. Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri yönetim kurulu üyesi Hasan Göçer’le bir süre sohbet eden Özdemir, “20 yıl boyunca memleketimizin ulaşım konforunun en üst seviyede sağlanması için birçok önemli çalışmaya imza attık. Kar kış demeden tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte oldukça geniş bir yol ağında en iyi hizmeti sunmayı görev bildik. Elbistan’ımıza hizmet etmek benim için bir onur ve gurur vesilesi oldu. Bugünden itibaren 58. Şube Şefliği görevimden ayrılarak Kahramanmaraş 55. Şube Şefi olarak atandım. Yine Elbistan’la bir ve beraber olacağız. Kahramanmaraş’ımıza, Elbistan’ımıza ve şefliğimizin sorumluluğundaki tüm yollarımızda 7 gün 24 saat görev başında olacağız. İlçemizdeki görevim boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürü borç bilirim” dedi.

Elbistan Kaynarca ve Elbistanın Sesi Gazeteleri yönetim kurulu üyesi Hasan Göçer de, Özdemir’e yeni görevinde başarılar diledi.



