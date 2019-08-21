Özdemir: “Elbistan’a tıp fakültesi açılması için çalışma yapacağız”

Tıp fakültesinin, Elbistan’la birlikte tüm kuzey ilçeleri hareketlendireceğini belirten Özdemir, “Bunun üzerine gideceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, koordinasyon toplantısı için geldiği Elbistan’da Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ü makamında ziyaret etti. Elbistan’ın özellikle yatırım ve istihdam başta olmak üzere sektörel konularının değerlendirildiği ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan ilk isim Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz oldu.

Özdemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmasına başlayan Başkan Gürbüz, “Değerli vekilimiz bizlere onur verdiler. Bazı sorunlarımız vardı. Bunları kendileri ile değerlendirme fırsatımız oldu. Elbistan’ın yatırım imkanın iyileştirilmesi, özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi gibi konuları görüştük. Elbistan’ın hem altyapı, estetik değerleri, istihdam ve sektörel bazdaki sorunları değerlendirdik. Organize Sanayi Bölgemizin ayağa kaldırılması ile ilgili bir çabamız var. Besi OSB ve seracılık OSB ile ilgili çalışmalarımız var. Onun dışında üniversite ilgili bir takım çabalarımız var. Sayın vekilimiz bu konudaki çalışmaları yakından takip ediyor. Katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir ise, Gürbüz’e hayırlı olsun temennisinde bulunarak, ilçenin daha ileriye taşınması noktasında 2 önemli unsura dikkati çekti.

Elbistan’da, İstiklal Üniversitesi’nin merkezinin Elbistan olması ve Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde de bir tıp fakültesi açılması yönünde büyük bir beklenti olduğunu dile getiren Özdemir, “Elbistan’ın çehresi Mehmet Başkan’la yeniden değişecek. Mehmet Başkan’la kadim medeniyet olma unsurunun içini dolduracak. Adından daha güzel şehir haline dönüşecek. Elbistan’ın ticari hayatının daha aktif olması, sektör ve ürün çeşitliliğinin artması gibi bir konu var. İnsan kaynağının daha verimli kullanılmasını sağlayacak istihdam alanlarının oluşturulması ile ilgili 2 yol var. Bir tanesi işadamlarımızın Elbistan’da da fabrikalar açması. İkincisi ise üniversite. İstiklal Üniversitesi’nin, Elbistan’da olması ve Elbistan’da bir tıp fakültesi açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bunu, Sayın Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizle konuşacağız. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal, daha önce YÖK Başkanımızla bir toplantı yapmıştı. Kuzeyde olacak bir tıp fakültesi, Elbistan Devlet Hastanemizi ve Elbistan’la birlikte bütün kuzeyi hareketlendirecek bir hale dönüşür. Bu fikir, burada heyecan uyandıracak bir konu. Bununla ilgili çalışma yapacağız ve bunun üzerine gidelim istiyoruz” şeklinde konuştu.

Elbistan Belediyesi’nin, altyapı hizmetlerinin yanı sıra sosyal etkinlik ve yatırımlarla da gündeme gelmesinin önemine değinen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, “Belediye hizmetleri ile ilgili de başkanımızın Elbistan’ımızı daha ileriye taşıyacak işler yapacağından endişemiz yok. Bir şehri ne kadar altyapı sorunları ile kalkındırırsanız kalkındırın; sosyal etkinlik yaptığınız zaman ses getiriyor. O hizmetlere biraz daha ağırlık verilmesi gerektiğini konuştuk. Başkanımızın da Pınarbaşı’nın doğal güzelliğinin ortaya çıkarılması ile ilgili güzel çalışmaları var. İnşallah, Elbistan’ımız daha güzel olacak” değerlendirmesini yaptı.

Başkan Gürbüz, ziyaretin anısına Özdemir’e tablo hediye etti.











