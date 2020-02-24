Özdağ, “Suriyeliler, proje kapsamında ülkemize göç ettiriliyor”

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Türkiye'nin ve bölgemizin gerçek beka sorunu Suriyeliler’ konulu konferansa konuşmacı olarak İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ katıldı.

Salon iptaliyle ilgili tartışmaların odağında gerçekleşen konferans, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel, konferans salonunun tesisi konusunda yaşanan sorunlara değindi.

Başkan Çabukel, şunları söyledi:

“150 bin Suriyelinin bulunduğu ve belki de yeni gelecek Suriyeliler ile dolacak olan, demografik yapısı bozulmuş bir ortamda hocamız insanlarımızı bilinçlendirmek için geldi. Bu konunun farkında olan AK Partililer hemen duruma el koydular. Sesimizi 2 bin 500, 3 bin kişilik salonda duyurma fırsatımız varken kendilerine yakışır bir şekilde maalesef salonumuzu iptal ettiler. Üstelik tesis ücretini ödememize rağmen iptal ettiler. Biz böyle bir davranışın yanlış olduğunu kendilerine ilettik. Son dakika da, üstelik şehitlerimizin olduğu gün bir konser uydurdular. İYİ Parti'ye dur demek istediler. Bunu hiç bir alan da başaramayacaklar. Biz İYİ Parti'nin neferleri yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları olarak bütün durumumuzu ve geldiğimiz konumu herkese anlatacağız. Burada hocamın anlatacağı çok önemli konuları herkese anlatacağız.”

Konferansın konuşmacısı olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ise, “Ne yazık ki anayasası askıya alınmış, tek adam rejiminde, anti demokratik baskıları göğüsleyerek İYİ Parti'yi kurduk. Sizlerin büyük desteği ile parlamentoya soktuk. Şimdi ise parlamentoda Türkiye'nin tekrar parlamenter demokrasiye dönmesi, hukuk devletinin kurulması, Türkiye'nin rant ve soygun ekonomisinden tekrar üretim ekonomisine geçmesi ve Suriyelilerin vatanlarına tekrar dönmesi için mücadele ediyoruz” dedi.

Suriyelilerin ülkelerine gitmesi gerektiğini bunun da İYİ Parti iktidarında olacağını dile getiren Özdağ, şöyle devam etti:

“Suriyeliler, bombalandıkları için Türkiye'ye gelmiyorlar, Türkiye'ye gelmeleri için bombalanıyorlar. 5.3 milyon Suriyelinin dışında Afganistan, Irak, İran başta olmak üzere 1 milyon 400 bin de başka ülkelerden sığınmacı var. Yani 6.7 milyon sığınmacı var. Ortadoğu'nun ve Batı Asya'nın kavimleri, Türk milli kimliğini tehdit altında bırakırcasına akın akın Anadolu'ya geliyorlar. Bu bir stratejik göç mühendisliğidir. Ne demek stratejik göç mühendisliği? Stratejik göç mühendisliği tabiri, devletler ya da devlet dışı aktörler tarafından belli bir bölgede yaşayan nüfusun güçlendirilmesi, zayıflatılması ya da muhtevasının değiştirilmesini sağlayan yollarla askeri ve siyasi amaçlar dahilinde kasti bir şekilde yaratılmış iç ve dış göçlerdir. “

Suriyelilerin nüfus artışı hızına da değinen Özdağ,”Bu 3.8- 4 milyon Suriyeli Türkiye'de kalırsa, bunlara vatandaşlık verilirse ne olur? Cumhurbaşkanlığının finanse ettiği Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları birkaç ay önce çıktı. Bir Suriyeli kadın, ortalama 5,3 çocuk doğuruyor. Eğer ilkokul ve altıysa eğitim seviyesi 5,8'e çıkıyor, üniversite ise 4.1'e düşüyor. Türk kadınlarında bu oran 2 yani Suriyelinin nüfus artış hızı yüzde 100'den daha fazla. Çok değil 20 sen sonra sadece kayıtlı olanlara vatandaşlık verilirse 11.5 milyon Suriyeli olacak. Eğer 5.3 milyona verilirse o zaman 15.3 milyon Suriyeli olacak. İçinde 15.3 milyon Suriyelinin olduğu Türkiye birliğini sağlayabilir mi?” ifadelerini kullandı.















